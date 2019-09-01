عاملة نظافة تشعل مواقع التواصل.. تصطحب كلبها الى العمل وتحمله على ظهرها

اجتاحت صورة لعاملة نظافة في بانكوك وهي تحمل كلبها على ظهرها بينما تُكنس الشارع مواقع التواصل الاجتماعي حتى تحولت الى ظاهرة.

وقد شوهدت الكلبة (مازدا) مُعلقة بهدوء على ظهر عاملة النظافة "تيتيرات كيوارام" وكأنها حقيبة، بينما كانت تجتاح الشارع في إحدى ضواحي بانكوك، ولم يزعجها المارة ولا السيارات.

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وقالت "تيتيرات" التي حملت كلبها على ظهرها يوميًا طوال العام الماضي: "طلبت من صديق لي أن يشتري لي كلبًا يُسليني. فوافق بشرط أن أصطحبه معي إلى العمل.. لذا أحضرته معي".

وأردت تقول: "يبلغ عمر الكلب (مازدا) عامًا واحدًا، وهو هجين بين فصيلتين، ويصل وزنه إلى 10 كيلوغرامات تقريبًا.

واكتسبت فكرة "جلب كلبك إلى العمل" شعبية في تايلاند في السنوات الأخيرة، لا سيما في الشركات التي لديها ساعات عمل غير نظامية ترى أن سياسة الصداقة مع الكلاب وسيلة لتخفيف وطأة إجهاد الموظفين.

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