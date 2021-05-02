عبد الرحمن العجيمي "ذكر تجرد من الإنسانية وتسلط على امرأة مُحتاجة"..فيديو!

تصدر اسم أحد رواد السوشال ميديا والذي يدعى "عبد الرحمن العجيمي" الترند عبر تطبيق تويتر في السعودية بعد تداول فيديو نت تصويره لـ إحدى النساء المُحتاجات.

الأمر بدء بعد أن كانت المرأة المحتاجة تبيع الفواكه والخضروات على جانب الطريق من أجل لقمة العيش، ليقترب منها عبد الرحمن وكاميرا الهاتف المحمول في يده ليوثق الحوار بينه وبينها والذي بدأه بـ "انتي سعودية؟...متأكدة..لو الدورية اجت الحين؟!....وش الي حدك تطلعين بالشمس؟ عندك ضمان إجتماعي؟….تقعدين بعز الشمس بدل ما تاخذين الفلوس من الحكومة...تبين الناس يشفقون عليكي ويشترون منك"...

#عبدالرحمن_العجيمي



This is why it is trending pic.twitter.com/iADUL2CzAj — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) May 2, 2021

الأمر لم يتوقف هنا، بل اتصل بالشرطة وعند التحقيق مع المرأة تبين أن المرأة ليست سعودية وبرر موقفه بـ"لما أشوف إمرأة مُحترمة تعمل تحت أشعة الشمس وهي صائمة وأولادها في البيت أو حتى لم يكن لها أولاد وتريدنا أن تصدق عليها..هذا الأمر غير مُرضي".

تبرير الاخ عبدالرحمن pic.twitter.com/0GlRREDBgx — 🇸🇦 وش سالفة الهاشتاق ؟ ➐ (@AbtTag) May 2, 2021

الجمهور بدوره تداول الفيديو بشكل واسع ضن هجوم كبير بتغريدات كان منها "أسأل الله العظيم أنه ماتدور السنه إلى وأنت في مكانها ويجي أحد يتفل على صلعتك وتغلي التفله في الشمس"..

وتابع آخر "لو فيه خير ونخوه للمرأه المحتااجة ومقهور انها جالسة بعز الظهر تبيع وهي صايمه كان اشترى بضاعتها رخيصة السعر وخلاها تروح بيتها معززه ومكرمه"..

حسبييي الله ونعم الوكيل عليه ايش هالاسلوب المقرف؟؟ الانسانه انغبنت وانقهرت ومايعرف ايش الي حدها ع هالشي وكأنه عاجبها؟ بدل مايدعي لها ربي يحسن حالها ويرزقها!!!! #عبدالرحمن_العجيمي https://t.co/4bqilLmJ5V — onlyhumani (@saraactivist) May 2, 2021

وجاء في تغريدة أخرى "حسبنا الله ونعم الوكيل احرجها وقطع رزقها ويمكن هاللي ماعندها اثباتات كان ماخذها سعودي تسلى عليها ورماها ولاسأل فيها ماتنحد كذا الا لسبب ومن قالك ان عيالها نايمين بالبيت يمكن اطفال تكد عليهم الله اعلم بحالها وحالهم سبحان الله ربي يستر والإنسان يفضح"

الأمر لم يتوقف هنا، المدعو عاد مجدداً وشارك فيديو جديد جاء فيه "هل ترضون إمرأة تُعذب أمامكم...انت عندك مشكلة إذا تقبل بذلك...إمرأة مجبرة على ذلك من رئيسها لحتى تكسر قلوبنا ونعطيها مصاري".

#عبدالرحمن_العجيمي



رد عبدالرحمن العجيمي على الهجوم الذي تعرض له. pic.twitter.com/jQx3ndxVFz — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) May 2, 2021

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