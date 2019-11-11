عبر طائرة بوينج 777.. الخطوط القطرية تنفذ أقصر رحلة جوية في العالم

قامت الخطوط الجوية القطرية مؤخرًا بتشغيل أقصر رحلة جوية في العالم استغرقت أقل من عشر دقائق وربطت بين مدينة هولندية وأخرى بلجيكية.

وحلقت طائرة من طراز "بوينج 777" الضخمة والتابعة للخطوط الجوية القطرية على مسافة 24 ميلًا (38 كيلومترًا) من مدينة "ماستريخت" الهولندية باتجاه مدينة "لييج" البلجيكية واستغرقت تسع دقائق فقط قبل أن تواصل طريقها إلى مدينة "مكسيكو".

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وكان من المفترض أن تتجه الرحلة إلى "لييج" البلجيكية مباشرة من الدوحة، قبل التوجه إلى المكسيك، غير أن زبونًا طلب إنزال شحنة في "ماسترخيت".

وأكد متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية لوسائل الإعلام: "المدرج في ماستريخت ليس طويلًا بما يكفي لإقلاع الطائرة في رحلة طويلة إلى المكسيك، لذلك اضطرت الطائرة العودة إلى مطار لييج حيث يوجد مدرج مخصص للرحلات الطويلة".

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وتابع: "يسمح مدرج المطار البلجيكي بإقلاع طائرات بحمولة كاملة من البضائع وخزان وقود ممتلئ.

وسبق للخطوط الجوية البريطانية أن أطلقت رحلة جوية ربطت بين البحرين والدمام بالسعودية وكانت المسافة لا تتجاوز 86 كيلومترًا.

كما أطلق طيران الإمارات أيضًا رحلة قصيرة بين دبي ومسقط في سلطنة عمان على مسافة 339 كيلومترًا.

يذكر أن طائرة "بوينغ 777" وتلقب أيضاً بـ "ثلاث سبعات أو تربل سڤن" هي طائرة ركاب نفاثة ذات بدن عريض من إنتاج بوينغ كومرشيل أيربلينز.

وتعدّ الـ777 أكبر طائرة ثنائية المحرك، تستطيع حمل ما بين 283 إلى 368 راكب في ثلاث درجات تجارية، ويصل مداها إلى ما بين 5،235 و9،380 ميل بحري.

تم طرح سلسلة طائرات الـ777 لأول مرة في عام 1989، فيما دخلت الطائرة الخدمة في 7 يونيو 1995 مع خطوط يونايتد الجوية، وتصنع في مصنع "بوينغ إفريت".