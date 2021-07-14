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عبير الراشد.. الجندية السعودية التي خطفت الأنظار في أول ظهور إعلامي لها

منشور 14 تمّوز / يوليو 2021 - 04:56
عبير الراشد
عبير الراشد

نجحت الجندية السعودية عبير الراشد في تسجيل نجاح جديد للمرأة السعودية بعد ظهورها الأول في المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج يوم أمس الثلاثاء.

وفور صعودها على المنصة، أدت الجندية السعودية عبير الراشد، قالت: "نحييكم من مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، ونرحب بكم في المؤتمر الصحفي لقادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام 1442، الذي يتم فيه تسليط الضوء على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء نسكهم بسلام آمنين".

وحرصت الجندية عبير الراشد على ارتداء زيها العسكري الأسود فيما وضعت القبعة السوداء فوق حجابها لتصبح أول امرأة تؤدي تلك المهمة التي كانت حكرًا على الجنود.

وتميزت الجندية عبير الراشد بالحضور الكبير والثقة في النفس فضلًا عن صوتها القوي، وهو ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتداول مقطع الفيديو للتعبير عن فخرهم بها.

وفي 3 أكتوبر 2019، أعلنت السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، السماح بالتحاق النساء بالفروع الرئيسية للقوات المسلحة، برتب عسكرية مختلفة.

وفي 8 أكتوب 2020، أعلن الأمن العام السعودي الانتهاء من تأهيل 148 متدربة برتبة جندي، والتحاقهن بالعمل الأمني في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المسجدين الحرام والنبوي، بعدما أمضين 3 أشهر في التدريب.

وفي أبريل 2021، شاركت مجندات سعوديات بجوار الجنود داخل الحرم المكي، في حفظ الأمن وتنظيم الحشود بين أفواج المعتمرين، في ظاهرة هي الأولى في تاريخ السعودية.

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كلمات دالة:عبير الراشدالسعوديةالمملكة العربية السعوديةالحرم المكيمكة المكرمةالحج والعمرة

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