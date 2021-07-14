عبير الراشد.. الجندية السعودية التي خطفت الأنظار في أول ظهور إعلامي لها

نجحت الجندية السعودية عبير الراشد في تسجيل نجاح جديد للمرأة السعودية بعد ظهورها الأول في المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج يوم أمس الثلاثاء.

وفور صعودها على المنصة، أدت الجندية السعودية عبير الراشد، قالت: "نحييكم من مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة، ونرحب بكم في المؤتمر الصحفي لقادة قوات أمن الحج لموسم حج هذا العام 1442، الذي يتم فيه تسليط الضوء على الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية الخاصة بالمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أداء نسكهم بسلام آمنين".

للمره الأولى (عبيرالراشد)

إحدمنسوبات الامن تقدم المؤتمر الصحفي القوات أمن الحج pic.twitter.com/1n7CuXaxZm — Norah Al-Shehri (@nourajaz21) July 14, 2021

وحرصت الجندية عبير الراشد على ارتداء زيها العسكري الأسود فيما وضعت القبعة السوداء فوق حجابها لتصبح أول امرأة تؤدي تلك المهمة التي كانت حكرًا على الجنود.

وتميزت الجندية عبير الراشد بالحضور الكبير والثقة في النفس فضلًا عن صوتها القوي، وهو ما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتداول مقطع الفيديو للتعبير عن فخرهم بها.

فخر بنت السعوديه اميره 👑🇸🇦#عبير_الراشد — قاسم الحربي (@q55sm) July 14, 2021

الجندية عبير الراشد تقدم المؤتمر الصحفي لقيادات أمن #الحج , حضور وثقة وأداء قوي لابنة الوطن أسأل الله لها التوفيق والنجاح

💚🇸🇦💚 pic.twitter.com/gjjaOKn76g — مايا (@maiya_khtan) July 14, 2021

وفي 3 أكتوبر 2019، أعلنت السعودية، للمرة الأولى في تاريخها، السماح بالتحاق النساء بالفروع الرئيسية للقوات المسلحة، برتب عسكرية مختلفة.

وفي 8 أكتوب 2020، أعلن الأمن العام السعودي الانتهاء من تأهيل 148 متدربة برتبة جندي، والتحاقهن بالعمل الأمني في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في المسجدين الحرام والنبوي، بعدما أمضين 3 أشهر في التدريب.

وفي أبريل 2021، شاركت مجندات سعوديات بجوار الجنود داخل الحرم المكي، في حفظ الأمن وتنظيم الحشود بين أفواج المعتمرين، في ظاهرة هي الأولى في تاريخ السعودية.

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