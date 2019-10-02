عربة تخرج عن السيطرة في مطار أمريكي وتسبب فوضى.. وترامب يُعلّق

تسببت عربة نقل طعام للطائرات، في حالة كبيرة من الفوضى داخل أحد أكبر مطارات الولايات المتحدة.

شهد مطار "شيكاغو أو هير" حالة من الفوضى، إثر خروج عربة نقل طعام عن السيطرة، ودورانها بشكل مستمر حول نفسها، حتى كادت تصطدم بطائرة تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز".

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، يمكن رؤية العربة تدور بعنف، بينما تتناثر محتوياتها من مشروبات معلبة في الأرجاء، وسط ذهول العاملين.

ويظهر المقطع، والذي شاهده ما يقرب من ستة ملايين شخص حول العالم، تدخل عدد كبير من العمال في محاولة للسيطرة على الوضع المتفاقم في المطار، كما يمكن سماع أحدهم يصيح مندهشًا مما يحدث، كما يصيح آخر: "يا إلهي".

إلا أنه تمكن أحد العمال من استخدام سيارة خاصة بالمطارات، لصدم عربة نقل الطعام، ما أدى إلى انقلابها، ليضع حدًا للأمر.

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أثارت الحادثة اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيدًا بكفاءة عامل شركة "أمريكان إيرلاينز"، الذي تمكن من السيطرة بشكل جزئي على العربة ليدفعها نحو رصيف انتظار السيارات العاملة بالمطار.

نال العامل الذي صدم عربة نقل الطعام تحية الحضور، حتى أن الرئيس الأمريكي قال في تغريدة : "عمل رائع، في الوقت المناسب".

وقالت شركة الخطوط الجوية الأمريكية في بيان لها إنه يبدو أن حادث عربة تقديم الطعام كان سببه الرئيسي خللًا في العربة.

وقال متحدث باسم شركة أمريكان إير لاينز لـ"ذا صن": "تحقق الخطوط الجوية الأمريكية في حادث يتعلق بعربة نقل طعام بعد ظهر اليوم في مطار أوهير الدولي بشيكاغو".

وأضاف المتحدث أن التقارير الأولية تشير إلى أن دواسة التسارع علقت وتسببت في خروج عربة تقديم الطعام عن السيطرة.

وأوضح أنه لم يصب أي من أعضاء فريق الخطوط الجوية الأمريكية بأذى، إلا أن الحادث أدى إلى تأخير رحلة طيران لمدة 10 دقائق.

وأكد أن "السلامة هي أهم أولوياتنا ونحن نعمل مع شركائنا للتحقيق في الحادث".

وأضاف: "نحن نقدر العمل السريع لعضو فريقنا الذي أوقف العربة في الوقت المناسب".

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