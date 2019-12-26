عروسان أردنيان يتبرعان بتكاليف زفافهما للأيتام.. وتهنئة خاصة من العاهل الأردني

تخلى عريس وعروسه في الأردن عن مأدبة زفافهما الفخمة والحناء وسهرات الشباب وما يرافقها وفضلا استغلال المال لتوفير طعام لستين يتيمًا.

ونشر العريس الدكتور عادل الزيود والدكتورة خيراني حسن، عبر مواقع التواصل الإجتماعي إعلانًا كتبوا فيه "غداء الأيتام سيكون دون حضور ذوي العروسين أيضًا، وتتكفّل بالتجهيز له جمعية الشهيد راشد الزيود للأعمال الخيرية والتنموية في لواء الهاشمية – الزرقاء".

كما أوضح العروسان بأنهما لن يقبلا قطعيًا المبلغ المُهدى عادة للعروسين (النقوط)".

وطلب العروسان من الأقارب والأصدقاء والزملاء والأحبة، أن يدعوا لهما بظهر الغيب بأن يوفقهما الله وأن يسهّل طريقهما وأن يبارك فيما بينهما.

وفي الختام جاء في منشورهما انه: "صدر عنّا نحن الدكتور عادل علي ياسين الزيود والدكتورة خيراني حسن والسادة الأهل هذا الاعلان بالقصد وبسبق الاصرار، عامدين أن نكون مثالا يُحتذى للمقبلين على الزواج في مجتمعاتنا الكريمة، وكان إصرارنا على ذكر محل الإشهار بالتعمّد الواضح لأننا لا نبتغيها صدقة سرية، بل هي منهاج وسبيل نرسمه لمن يأتي من خلفنا إن شاء الله. ونشكر اصحاب هذه الفكره والمنهاج الدكتور عليان زايد والدكتورة بسمة ياور".

كما تلقى العريس الزيود اتصال تهنئة مفاجئ من العاهل الأردني عبد الله الثاني شاكرًا إياه على مبادرته الإنسانية بإشهار زواجه، بإطعام 60 يتيمًا.

وانتشر فيديو لياسين يظهر به ردّ فعله، عندما علم ان الملك الأردني هو من اتّصل به.

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