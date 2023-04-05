عروسان إندونيسيان يعقدان قرانهما في المسجد الحرام

البوابة - بأجواء تعمها السكينة والهدوء، عقد شاب وفتاة من إندونيسيا مراسم عقد قرانهما في صحن المطاف في رحاب المسجد الحرام في خطوةٍ نالت على استحسان وإعجاب الكثيرين.

ووثق الزوجان اللحظات الاستثنائية حين عقد المأذون الشرعي قرانهما من أمام الكعبة الشريفة بمقطع فيديو جرى نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي.

عقد قران في المسجد الحرام

رجاء التوفيق والبركة ..



شاهد.. لحظات توثيق عقد قران زوجين من إندونيسيا في صحن الطواف بـ المسجد الحرام .



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pic.twitter.com/O5cOoLTgi1 — خبر عاجل (@AJELNEWS24) April 5, 2023

وشوهد الزوجيان وهما يستمعا للمأذون الشرعي الذي كان يردد على مسمعهما الكلمات التي تعلن بشكلٍ صريح عقد النكاح وإعلان الشاب والفتاة زوجًا وزوجة بإذن الله وعلى سنة رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام.

وظهرت العروس في مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع، في حالة تأثر شديد خلال لحظات عقد القران، إذ لم تتمكن من منع نفسها من البكاء.

واستقبلت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عقد قران الزوجين بعبارات الإشادة والترحيب، إذ أبدى مغردون إعجابهم بالمكان الذي اختاراه لبدء حياتهما الجديدة معًا مستذكرين المكانة الخاصة التي يحظى بها المسجد الحرام لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم.

كما أشار معلقون إلى التوقيت الذي اختاراه الزوجان لإقامة مراسم عقد قرانها التي تمت في أحد أيام شهر رمضان المبارك وهو ما أضفى روحانية خاصة على المراسم.

يذكر أن المملكة العربية السعودية سمحت منذ سنوات لإقامة مراسم عقد القران في ساحات المسجد المكي الشريف وذلك أسوة لأهل الحجاز.

ومنذ ذلك الحين، يحرص عدد من الأزواج على عقد قرانهما في ساحات المسجد الحرام بمكة الكرمة بعد أن اعتاد الناس على إتمام عقد القران في منزل العروس أو في المحكمة الشرعية.

عقد القران في المسجد الحرام

اعتاد أهل الحجاز على إقامة مراسم عقد القران داخل أروقة الحرم المكي المبارك منذ زمن بعيد، حيث يجتمع كتاب عقود الأنكحة ليعقدوا قران من جاءهم من جميع المناطق الحجازية ومن الجنسيات المختلفة.

ومع مرور الوقت، بدأت هذه العادة بالاختفاء شيئًا فشيئًا بسبب زيادة أعداد مرتادي المسجد الحرام وصعوبة إيجاد مواقف مجاورة للحرم، لكن كثيرون يحاولون اليوم إعادة إحياء هذا الموروث التاريخي القديم.

