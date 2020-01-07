عروس تَجُر رضيعتها على ذيل فستانها طوال مراسم الزفاف.. وانتقادات تطالها!

تعرضت عروس أمريكية لانتقادات لاذعة بعد انتشار صور لها وهي تجُر طفلتها الصغيرة بذيل فستانها طوال سيرها نحو المذبح في الكنيسة.

وأظهرت الصور التي نشرها موقع "ريديت-Reddit" الأمريكي، الطفلة وهي مربوطة بذيل فستان والدتها العروس التي كانت تحتفل بزفافها في كنيسة بولاية تينيسي الأمريكية في عام 2014.

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وعلى الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على التقاط هذه الصور، إلا أن الجدل حولها اشتعل في الوقت الراهن بعد نشرهاعلى موقع "ريديت-Reddit"، وخلال المناقشات، التي كانت في معظمها غاضبة ومشحونة بالامتعاض.

وتمت الإشارة إلى أن الضيوف تابعوا هذا المشهد الغريب بهدوء تام ولم يحاول أي منهم رفع الطفلة، عروس تربط طفلتها بذيل فستان زفافها وتسير إلى المذبح.

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وجاء في بعض التعليقات على الصورة، أن الكثير من الحضور اعتقدوا أن الطفل مجرد دمية، العروس حاولت تبرير نفسها، وزعمت أن الطفل البالغ من العمر فقط شهرا واحدا كان على ما يرام.

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