عروس هندية تقدم 21 أفعى سامة لعريسها في يوم الزفاف.. تعرف على القصة!

عند الزواج، يقدم الآباء هدايا للعروس والعريس لإظهار حبهم، ولكن هل سمعت من قبل أن الأفاعي مدرجة أيضًا في المهر؟ يجب أن تفاجأ بمعرفة ذلك، لكن هذا صحيح ضمن طقس يتبعه سكان إحدى القرى الهندية منذ قرون.

ويقدم شعب "جوريا" في ولاية ماديا براديش الهندية، 21 ثعبانًا سامًا هديةً في مهر الزواج لعريس يتم تجهيزها مسبقًا في صناديق مخصصة للأفاعي.

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وبحسب معتقدات سكان "جوريا"، فإذا لم تقدّم عائلة العروس الثعابين إلى صهرهم، فإن زواج ابنتهم سينتهي قريبًا، حيث بمجرد تحديد موعد الزواج، يبدأ والد العروس في اصطياد الثعابين.

وفي حال مات أحد الثعابين في الصندوق يجب على عائلة العروس حلق شعر رؤوسهم بأكملهم.

ويُعد اصطياد الثعابين السامة المهنة الرئيسية لدى شعب "جوريا"، حيث تعود عليهم بربح وفير من خلال عرضها على الناس.

كما أن أطفالهم لا يخافون منها، بل يحملونها ويلعبون معها بشكل مريح.

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