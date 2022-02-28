عز القحطاني في ذمة الله ... ما هو سبب الوفاة؟

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الشاب عز القحطاني الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.
وتصدر وسم "#عز_القحطاني_في_ذمة_الله" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية، وقائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.
وذكر النشطاء على موقع التدوين "تويتر" بأن الشاب عز توفي في أحد مشافي العاصمة السعودية الرياض بعد أن خسر معركته مع مرض السرطان.
وتضمنت تغريدات النشطاء على "تويتر" الدعاء بالغفران للشاب عز القحطاني وبأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان.
فيما كشف عدد من النشطاء عدم معرفتهم بالشاب عز لكنهم أعربوا عن تأثرهم بالعدد الكبير من المغردين الذين ترحموا عليه ودعوا له بالرحمة والغفران بعد ساعات من إعلان وفاته.
وكتب أحد المغردين: "يا إخوان صح أنه توفى والله يرحمه، لكن أتمنى أن أوصل لمستواه وسمعته الطيبة ومحبة الناس له، أقسم بالله طلعنا في هذه الأرض ولا شيء، قد إيش شعور حلو وأنا أشوف الكل يترحم على عز القطحاني الله يرحمه".
#عز_القحطاني_في_ذمه_الله والله ماعرفه بس لفيت بالهاشتاق وشفت وشكثر محبة الناس ودعواتهم له عرفت انه انسان طيب ، يابخت من يموت والناس تذكره بالخير وتدعي له ، جعل ربي يغفر لك ي اخوي ي عز ويجعل مااصابك تكفير لك من كل ذنب وربي يسكنك فسيح جناته يااارب العالمين 🤲🏻🍀🌿🍃— الحمد لله 🇸🇦 (@toolaen11) February 28, 2022
وكتب مغرد آخر: "ترى ما أعرفه ولكن وجدت الكثير متعاطفين معه، ومع روحه المرحه، ومع سيرته العطرة، رحم الله عز القحطاني وأسكنه فسيح جناته”.
والله اني انفجعت باالخبر وانا مااعرفه الله يرحمه يارب ويغفرله لاتنسونه من دعواتكم. #عز_القحطاني_في_ذمه_الله— AS. (@AS3m0) February 28, 2022
رحمهُ الله وغفرلهُ وتجاوز عنه، وأن يجعل ما أصابهُ من وصمٍ وألم وعناء في الدُنيا، كفارةً لهُ في الأخرة وباباً مفتوحاً يدخُل منهُ إلى الجنّة، هكذا الحياة نعيشها بين صِحة ومرض ففناء، لايبقى فيها إلا وجه ربُّنا ذو الجلال والإكرام. #عز_القحطاني_في_ذمه_الله— alsharef (@saa12311844506) February 28, 2022
احس مهما تكلمت ومهما قلت ماراح اوصف الصدمة اللي انا فيها الله يرحمها ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويبدله داراً خيراً من داره واهلاً خيراً من أهله و وزوجا خيراً من زوجه ويقه فتنه النار وعذاب القبر ويجعل قبرة روضة من رياض الجنة ولا يجعله حفرة من حفر النار #عز_القحطاني_في_ذمه_الله— Asma (@Asma41467716) February 28, 2022
الكل يشهد له بأخلاقه وطيبته ، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب .— يزن م غيره (@_vbiix) February 28, 2022
اول ما شفت الخبر انفجعت، اذكر اخر مرات كان يقول باخذ اخر جلسه وارجع لكم بقوة
وكان يغرد ويضحك معنا وهو مستحمل الكيماوي 😔 الله يرحمك يا عز .#عز_القحطاني_في_ذمه_الله
الله يرحمه ويعوض شبابه في الجنه ويبدله داراً خيراً من داره واهلاً خيراً من اهله— سلطانه العتيبي🖤 (@sltanh4m) February 28, 2022
صح اني معرفه بس احزني جداً خبر وفاته الله يصبر قلوب اهله :(
#عز_القحطاني_في_ذمه_الله
ادعو لصاحبي بالمغفره و رحمه الله يرحمه و يغفر له و يدخله فسيح جناته ي رب كان انسان قريب من قلبي و انسان حاله حال نفسه و يسعد الي حوله مهما كان تعب الي الان مو مستوعب بس قدر الله مكتوب و عسى لقيانا الجنه 💔#عز_القحطاني_في_ذمه_الله pic.twitter.com/2c33K5o7RW— فلان بن فلان (@r__yn1) February 28, 2022
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