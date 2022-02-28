عز القحطاني في ذمة الله ... ما هو سبب الوفاة؟

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الشاب عز القحطاني الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وتصدر وسم "#عز_القحطاني_في_ذمة_الله" قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في السعودية، وقائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكر النشطاء على موقع التدوين "تويتر" بأن الشاب عز توفي في أحد مشافي العاصمة السعودية الرياض بعد أن خسر معركته مع مرض السرطان.

وتضمنت تغريدات النشطاء على "تويتر" الدعاء بالغفران للشاب عز القحطاني وبأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان.

فيما كشف عدد من النشطاء عدم معرفتهم بالشاب عز لكنهم أعربوا عن تأثرهم بالعدد الكبير من المغردين الذين ترحموا عليه ودعوا له بالرحمة والغفران بعد ساعات من إعلان وفاته.

وكتب أحد المغردين: "يا إخوان صح أنه توفى والله يرحمه، لكن أتمنى أن أوصل لمستواه وسمعته الطيبة ومحبة الناس له، أقسم بالله طلعنا في هذه الأرض ولا شيء، قد إيش شعور حلو وأنا أشوف الكل يترحم على عز القطحاني الله يرحمه".

#عز_القحطاني_في_ذمه_الله والله ماعرفه بس لفيت بالهاشتاق وشفت وشكثر محبة الناس ودعواتهم له عرفت انه انسان طيب ، يابخت من يموت والناس تذكره بالخير وتدعي له ، جعل ربي يغفر لك ي اخوي ي عز ويجعل مااصابك تكفير لك من كل ذنب وربي يسكنك فسيح جناته يااارب العالمين 🤲🏻🍀🌿🍃 — الحمد لله 🇸🇦 (@toolaen11) February 28, 2022

وكتب مغرد آخر: "ترى ما أعرفه ولكن وجدت الكثير متعاطفين معه، ومع روحه المرحه، ومع سيرته العطرة، رحم الله عز القحطاني وأسكنه فسيح جناته”.