بإطلالة مطرزة بالسدو .. الأميرة الجوهرة تخطف الأنظار في كأس السعودية للخيل

نجحت الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود في لفت أنظار كل من تواجد في سباق كأس السعودية للخيل 2022 والذي انطلقت النسخة الثالثة منه يوم الجمعة في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية بالعاصمة السعودية الرياض.

واختارت الأميرة الجوهرة بنت طلال أن تطل بإطلالة مستوحاة من التراث السعودي بتوقيع براند Dazluq للمصممة سلمى زهران ببدلة رسمية متصلة بقطعة طويلة One side cape مطرزة بالسدو.

وأكملت الأميرة الأنيقة إطلالتها بارتداء قفازين من الدانتيل الأسود نسقتها مع ساعة رولكس "ويمبلدون" ومجوهرات من ياتاغان.

كما أضافت الأميرة السعودية الأنيقة بنت طلال لإطلالتها الأنيقة حلق من كوليكشين ياتاغان الجديد.

ونشرت الأميرة السعودية لقطات من تواجدها في الحدث العالمي برفقة ابنتها ماجدة السديري.

الأميرة الجوهرة بنت طلال

الأميرة الجوهرة هي ابنة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود أول وزير للمواصلات ثم وزير المالية وبعدها سفيرًا للمملكة بفرنسا.

والدتها الأميرة ماجدة تركي خالد أحمد السديري، لها خمسة أشقاء من الأب وهم الأمير الوليد، والأمير خالد، والأمير تركي، والأميرة ريما، والأميرة سارة، والأميرة نورة، وسبعة أشقاء من أب وأم وهم الأمير عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن، والأمير منصور، والأمير محمد، والأمير مشهور، والأميرة هبة، والأميرة مها.

تزوجت الأميرة الجوهرة عام 2007 من المصور الشهير خالد بن عبدالعزيز السدري وأنجبت طفلان الكبرى تدعى ماجدة.

نالت الأميرة شهادة البكالوريوس من جامعة الأمير سلطان قسم الهندسة المعمارية الداخلية، مؤسسة الشركة التجارية الإلكترونية JMHSouk. com أطلال المجد وهي الآن الرئيس التنفيذي لشركة.

الأميرة ماجدة السديري

الأميرة ماجدة السديري أمها الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز وجدتها الأميرة ماجدة السديري زوجة الأمير طلال بن عبدالعزيز وهي حفيدة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

الأميرة ماجده بنت الأميرة الجوهرة بن طلال هي أميرة سعودية عمرها لم يتجاوز عقد العشرينات وهي الأكبر من أبناء الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز، وهي شخصية جميلة ذات إطلالة مميزة بقوامها ورزانتها وشخصيتها الجميلة التي تبهر المتابعين لها.

