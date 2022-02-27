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وزير الرياضة السعودي يخطف الأنظار برقصة السامري في كأس السعودية

منشور 27 شباط / فبراير 2022 - 05:36
الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود في كأس السعودية
الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود في كأس السعودية

لفت وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود الأنظار له خلال افتتاح سباق كأس السعودية للخيل 2022 يوم الجمعة الماضي.

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وشوهد الأمير عبدالعزيز برفقة الأميرين سلطان بن خالد الفيصل والأمير بندر بن خالد الفيصل وهم يرقصون رقصة السامري التقليدية برفقة فرقة سعودية شعبية.

وجلس الأمراء الثلاثة بين أعضاء الفرقة ثم بدأوا بالتمايل على كلمات السامري التقليدية قبل أن يهم الأمير بندر وشقيقه سلطان بأداء رقصة العرضة بطريقة احترافية نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وسارع المتواجدون في سباق كأس السعودية توثيق المشهد وتصوير الأمراء الثلاثة وهم يرقصون في هذا الحدث الرياضي العالمي.

كما خطف الأمير بندر بن خالد الفيصل، مستشار في الديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، ومجلس إدارة نادي سباقات الخيل، بإطلالته الأنيقة في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية بالعاصمة السعودية الرياض.

وارتدى الأمير عبد العزيز بزي "الدقلة" السعودية التقليدية باللون الفضي، والتي تُعرف في مناطق المملكة العربية السعودية، ويرتديها الرجل فوق الثوب خاصة في مناسبات مثل الأعراس، ويعود تاريخها إلى زمن بعيد في شبه الجزيرة العربية حيث اعتاد الناس على ارتدائها في الشتاء.

الدقلة السعودية

عادة ما تصنع الدقلة من القطن أو الصوف أوحتى الجلد في بعض الأحيان، وهي أحد الأزياء التراثية يتم ارتداؤها في مناطق مختلفة من السعودية.

وفي منطقة الحجاز، يفضل العريس ارتداء الدقلة في حفل زفافه خاصة اللون الكريمي المطرز بخيوط ذهبية وفضية.

كما تم تحديث الدقلة من قبل العديد من المصممين السعوديين فنرى أحيانًا أن التطريز يضم أسماء العروس والعريس. أيضًا أخوة العريس وأصدقاءه وكذلك أخوة العروس يرتدون الدقلة ولكن مع تطريز أكثر بساطة.

وتعتبر الدقلة زي سعودي تراثي نراه بعديد من التصاميم والنقوش والزخارف على أقمشة متنوعة تعكس الجودة العالية للدقلة، وتشكل أنماط متنوعة لإكمال المظهر الكلي.

الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود

الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود برفقة الأمير محمد بن سلمان

ولد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود في 4 يونيو 1983 وهو رياضي ورجل أعمال سعودي عُين وزيرًا للرياضة في 25 فبراير 2020.

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تمت تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم في سبتمبر 2019، خلفًا لتركي آل الشيخ، وهو نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية. وزُكّيَ في 24 مايو 2021 ليكون رئيسًا للجمعية العمومية للجنة الأولمبية العربية السعودية لمدة أربعة سنوات.

شارك الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود في عدة سباقات للسيارات وحقق عدة مراكز، فائز ببطولة كأس تحدي بورش جي تي 3 في 2012.

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