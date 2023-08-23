عصير بطعم الدم.. ما حقيقة العثور على نبات تتغذى على جثث الموتى في مصر؟

البوابة - أثار اليوتيوبر المصري محمد شاهين جدلًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما نشر عبر قناته الرسمي على "يوتيوب" مقطع فيديو للحديث عن تجربته في تناول فاكهة تتغذى على جثث الموتى في إحدى المقابر.

وشوهد اليوتيوبر محمد في الفيديو وهو يتناول ثمار التين الشوكي ذات اللون الأحمر القاني والتي عثر عليها لدى تجوله في مقبرة مدينة رشيد.

وقطف شاهين عددًا من التين الشوكي الأحمر ثم تناوله، وبعدها وضع كمية منه في جورب وبدأ يعصره بيده بالضغط عليه ثم رفعه لأعلى ليشرب عصيره، الذي بدا أحمر للغاية ويشبه الدم.

وقال محمد في الفيديو، وقد ملأ العصير الأحمر وجهه، أن نبات التين الشوكي يتغذى على الجثامين في المقابر.

وبالبحث، تبين أن تاريخ مقطع الفيديو قديم، كان محمد قد شاركه مع متابعيه، البالغ عددهم أكثر من 324 ألف شخص، قبل عشرة أشهر.

وعن حقيقة تغذي النبات على جثث الموتى، قال محمد شاهين إنه من المحتمل أن تتغذى النباتات على الجثث المتحللة من خلال امتصاص العناصر الأساسية المتحللة في التربة والتي أصبحت كسماد أو أحماض أمينية وفوسفات وغيرها من المعادن.

وتعليقًا على الفيديو، قال المهندس إبراهيم عمارة مدير النظم والمعلومات في صندوق الموازنة الزراعية بوزارة الزراعة أن أفضل طريقة لتسميد التربة الزراعية يكون بالجثث المتحللة إذ يزيد الإنتاجية ويمنح النبات كل العناصر التي يحتاجها.

وأشار عمارة إلى أن مزرعة التين الشوكي في المقبرة المصورة ليست مقتصرة فقط على مدينة رشيد، بل تشاهد في محافظات البحيرة والجيزة والقليوبية.