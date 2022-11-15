عضلات رئيس وزراء الأردن الأسبق تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في عدة دول عربية صورًا قيل بأنها تعود لـ"رجلٍ مُسن" بعضلاتٍ مفتولة وجسد رياضي رغم كبر سنه.

ونشرت صفحات منوعة على تطبيق "إنستغرام" صورة للرجل وأرفقتها بتعليق "مسن يبلغ من العمر 71 يخطف الأنظار بجسمه الرياضي" لتتوالى التعليقات التي أشادت بلياقته البدنية ومهارته في الحفاظ على جسد رياضي وهو بهذا العمر.

ولم يعِ متداولو الصورة إلى أن الرجل الذي ظهر في الصورة هو رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبدالكريم الكباريتي في الفترة ما بين 4 فبراير عام 1996 حتى 18 مارس من سنة 1997.

وبحسب موقع "ويكيبيديا" فإن الكباريتي يبلغ من العمر 72 عامًا.

وأشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بأن المسؤول السابق معروف باهتمامه بلياقته البدنية وبأنه عضوًا ثابتًا في المركز الرياضي الذي يملكه ابنه في أحد أحياء العاصمة عمان.

من هو عبدالكريم الكباريتي

اسمه الكامل: عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي

عبد الكريم علاوي صالح الكباريتي تاريخ الولادة: 15 ديسمبر 1949

15 ديسمبر 1949 مكان الولادة: عمان - الأردن

المهنة: سياسي ورجل أعمال أردني.

دراسته

في عام 1973: حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وإدارة مالية مع مرتبة الشرف من جامعة سانت إدواردز في الولايات المتحدة.

المناصب الحالية والسابقة التي شغلها الكباريتي