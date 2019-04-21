على خطى شقيقه السلطان المُتنحي.. ولي عهد ماليزيا يتزوج من صديقته السويدية (صور)

أعلن قصر ولاية "كيلاتنان" بمملكة ماليزيا زواج ولي العهد تينغكو محمد فايز بترا من صديقته السويدية "صوفي لويز جوهانسون" في حفل زفاف أسطوري أقيم يوم الجمعة، 19 أبريل.

وبحسب بيان رسمي صادر عن القصر بأن حفل زفاف ولي العهد البالغ من العمر (45 عامًا) من "لويز" البالغة من العمر (32 عامًا) أقيم في ولاية كوتا بهاور.

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وأوضح البيان بأن حفل الزفاف شمل أيضًا عقد القران الرسمي الإسلامي.

كما أضاف القصر الملكي في بيانه، لأن جميع الهدايا التي سيتلقاها ولي العهد وزوجته، سوف ترسل لصالح الجمعيات الخيرية، ودور الأيتام المختلفة في البلاد، وأن تلك الرغبة الإنسانية هي طلبًا ملكيًا من ولي العهد، لتكون هدية زواجه للشعب.

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يذكر أن ولي العهد تعرف على صديقته "صوفي" في لندن وهي حاصلة على بكالوريس باللغة الإنجليزية وعلم الاجتماع من إحدى الجامعات السويدية قبل أن تنتقل للعيش في المملكة المتحدة.

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وبعد انتقالها الى لندن، بدأت "صوفي" بالعمل في مكتب العمل السويدي، لكنها تركته للبدء بإدارة أعمال خاصة، قبل أن تتوقف وتقوم بعدد من الرحلات الدراسية، وتتعرف في إحداها على الأمير الماليزي وبدأت علاقتهما العاطفية بالتطوّر.

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ويأتي زواج ولي العهد بعد أشهر من زواج شقيقه الأكبرملك ماليزيا السابق السلطان "محمد الخامس'' من ملكة جمال روسيا شهر نوفمبر الماضي.

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