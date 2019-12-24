على شكل كعكة زنجبيل.. شاهد "البيت الأصغر في العالم"

عندما يتعلق الأمر بعطلة أعياد الميلاد ونهاية السنة، يُفضل الكثيرون الاحتفال في أماكن واسعة ذات مساحات شاسعة لتسعهم مع ضيوفهم وهداياهم، لكن منزلًا بناه باحث كندي يأخذ نهجًا معاكس.

فقد قام الباحث في جامعة "ماكماستر" الكندية، ترافيس كازاغراندي، بإنشاء منزل على شكل كعك الزنجبيل الذي يُعد في فترة الأعياد، من السيليكون بواسطة شعاع أيوني تحت مجهر إلكتروني.

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وكشف "ترافيس" بأنه قام بصنع المنزل مع ديكورات مُتقنة وتفاصيل رائعة لاسيما القرميد والموقد بالإضافة الى إطارات النوافذ وممسحة أرجل عليها علم كندا، كل هذا تم وضعه على رجل ثلجي.

وحطم المنزل المنمنم الأرقام القياسية إذ بلغ طوله عشرة ميكرومترات ليصبح "أصغر بيت في العالم".

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وتظهر الصور التي نشرها الباحث وجود شعرة من رأس إنسان تشبه كثيرًا جذع شجرة تحت المجهر وضعت الى جانب المنزل لتوضيح حمجمه الصغير.

وأوضح "ترافيس" بأن الهدف من ذلك المنزل هو إظهار قدرات مركز الأبحاث على تحفيز الفضول العلمي لدى الرأي العام".

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وتابع: "أعتقد أن الاهتمام بهذه الأمور بدأ يأخذ منحى جدي لأن العلم الحديث، الذي يتطور على قدم وساق، يتطلب باستمرار تدفق العلماء الشباب القادرين على توليد عدد كبير من الأفكار المواد الجدية والفريدة من نوعها".

وأشار المركز الى أنه مُجهز بستة مجاهر إلكترونية وتجهيزات أخرى مستخدمة بشكل أساسي لأغراض البحث.

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