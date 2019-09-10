على طريقة أحمد حلمي في "كدة رضا".. القبض على 3 توائم متطابقين تشاركوا في جريمة

ألقت قوات الشرطة البريطانية القبض على 3 توائم متطابقين بعد أن ثبت تورطهم جميعًا في مُخطط لإعطاء سلاح ناري لمجرم خطير.

وكشفت التحقيقات الأولية في القضية أن الحمض النووي، الذي عُثر على السلاح الناري، يعود لكل من "ريس و"رالستون" و"ريكي غابرييل" (28 عامًا) من شمال لندن، لكن مفتشي الشرطة عجزوا عن تحديد من يخصه الحمض النووي من التوائم الثلاثة، وبعد إجراء مزيد من التحقيقات المكثفة، ثبت تورط التوائم الثلاثة.

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وقال كبير المفتشين "دريس هايوكن" أن التوائم الثلاثة حاولوا استغلال تطابق الحمض النووي وملامحهم في محاولة للتملص من عواقب أفعالهم، ولكن العمل الجاد الذي قام به فريق التحقيق منع محاولاتهم.

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وبدأت القضية في 10 أبريل 2017، حين عثرت الشرطة المحلية على مدفع رشاش من طراز Uzi مع كاتم للصوت وذخيرة ومسدس موضع على حامل في حقيبة المجرم حمزة أحمد (21 عامًا) بعد إيقاف سيارة أجرة في توتنهام، شمال لندن.

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ومع بدء التحقيقات، تم إجراء فحص للحمض النووي الموجود على الأسلحة، والذي دلّ على شخص واحد، ولكن من تعمّق التحقيقات تم التوصل الى أنها تعود لثلاثة أشخاص وليس لشخص واحد وذلك لأن الحمض النووي للتوائم الثلاثة متطابقة الى حد كبير.

وأعادت هذه الواقعة للأذهان الفيلم المصري الشهير كدة رضا بطولة الممثل أحمد حلمي، والذي كان تدور أحداثه حول ثلاث توائم أنجبتهم أمهم وماتت وتركتهم مع أبيهم، ولكن لخوفه من حسد الناس ومما قد يصيب أبناءه في الجيش كما حدث له ولإخوانه وحرصًا على توفير مصاريف دراستهم جميعًا قرر أن لا يظهرهم إلا كشخص واحد وأخرج لهم جميعا أوراق رسمية باسم شخص واحد رضا (أحمد حلمي) وكان يخرج في كل يوم من المنزل شخص واحد، الغريب أنهم بعد أن كبروا عملوا بالنصب والاحتيال مستغلين التشابه الكبير بينهم.

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