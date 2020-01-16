على طريقة محاربي الساموراي.. رجل يطلب مبارزة طليقته بالسيف لتسوية نزاع قانوني

فاجئ رجل أمريكي من ولاية تكساس الأمريكية الهيئة القضائية في إحدى محاكم مقاطعة أيوا بطلب "غريب" متعلق بمعركته القضائية مع طليقته بشأن حضانة الأطفال وحقوق الزيارة ومدفوعات الضرائب العقارية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد طلب "ديفيد أوستروم" (40 عامًا) من المحكمة أن يتم السماح له بـ"منازلة زوجته السابقة بالسيوف".

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وزعم "أوستروم" بأن زوجته السابقة "بريدجت أوستروم" (38 عامًا) ومحاميها يسعون لتدميره قانونيًا بحسب أوراق الدعوى القضائية المرفوعة في الثالث من يناير الماضي.

وطلب "أوستروم" من القاضي منحه 12 أسبوعًا لإيجاد سيوف "كاتانا" و"واكيزاشي" استعدادًا للنزال، في طلب هو الأول من نوعه يُقدَّم إلى المحكمة.

وقال "أوستروم" في أوراق القضية: "حتى يومنا هذا، لم يتم منع المحاكمة عبر النزاع في هذه الولاية الأمريكية"، وقال إن "النزاع عبر القتال جرى استخدامه في عام 1818 في محكمة بريطانية".

وقال محامي الزوجته: "إذا كانت قوانين ولاية أيوا الأمريكية لا تمنع المحاكمة عبر النزال بالسيوف، فإنها تمنع المحكمة من التصريح بمثل هذا النزال".

كما طلب محاميها حرمان "أوستروم" من حقوق الزيارة، والخضوع لتقييم نفسي، فيما قال قاضي المحكمة كريج دريسمير، إنه لن يصدر قرارًا في هذا الشأن في أي وقت قريب، مشيرًا إلى مخالفات في اقتراحات الطرفين وردود أفعالهما غير المتزنة.

كاتانا

هي كلمة يابانية تعني سيف، ولكنها تستخدم خارج اليابان للإشارة إلى نوع من أنواع السيوف اليابانية الطويلة، بدأ استخدامه منذ القرن الخامس عشر.

الكاتانا سيف منحني ذو حد واحد يستعمل رسميا من قبل الساموراي، يُصنع غالبًا من الفولاذ (الأصلي) مما يجعله سريع الحركة مع طوله.

واكيزاشي

سيف ياباني قصير يسمى أحيانًا بصديق الساموراي لأن الساموراي يحمله دائمًا.

هذا السيف يصنع تقريبًا بالتقنيات نفسها التي يصنع بها السيف الياباني أو كاتانا وكذلك المعدن المسمى بـ"تاماهاجاني" وهو كذالك سيف من مقبض ليد واحده فقط واستخدمه النينجا كذلك.