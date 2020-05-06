على غرار "تايتانيك".. ممرضات يشاركن بتحدي "سفينة الأمل" على "تيك توك"

شارك مجموعة من الكوادر الطبية من مختلف أنحاء العالم بتحدٍ جديد على تطبيق "تيك توك" وذلك للترفيه عن أنفسهم خلال فترة عملهم في المستشفيات والحجر الصحي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي الوقت الذي يمكث فيه الأطباء داخل المستشفيات بشكل متواصل لرعاية المرضي، لا يمكن تجاهل الضغط النفسي والجسدي الذي يعيشونه في ظل هذه الأزمة، وهو ما دفع بعضهم للجوء الى مواقع التواصل الاجتماعي للترفيه.

واستغل أطباء وممرضي أحد مستشفيات العزل الصحي، وقتهم داخل المستشفى وأرسلوا رسالة للعالم على طريقتهم الخاصة، وتمثيلهم في مقطع فيديو بأنهم "سفينة الأمل" التي تحاول انقاذ العالم من الفيروس القاتل.

وعلى ألحان موسيقي فيلم تيتانيك، ظهر عدد من أفراد الرعاية الصحية وهم يجسدون مشهد فيلم "تيتانيك" الشهير في ممر المستشفى.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذي لم يستدل أحد على معرفة هوية الأطباء أو دولتهم، وتداول بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وأبدى عدد كبير من المستخدمين إعجابهم بالفيديو الذي حصد مئات الالاف من المشاهدات خلال وقت قليل من نشره.

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