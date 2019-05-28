عمره 3000 عام.. بيع وعاء ذهبي استخدم لتدخين الأفيون بـ45 ألف جنيه إسترليني

عُرض وعاء ذهبي صغير عمره 3000 عام استخدمته القبائل القديمة للبيع، بقيمة 45000 جنيه استرليني.

واستخدم الوعاء من قبل قبائل "السكوثيون" البدوية، التي كانت تعيش في جنوب سيبيريا بين 900 و 200 قبل الميلاد، لتدخين الحشيش والأفيون، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبيع الوعاء الذي يزن 4.4 أوقية فقط (125 جرامًا) بواسطة دار مزادات "Timeline Auctions"، في مايفير، لندن.

وكان الوعاء ينتمي إلى رجل أعمال أوروبي منذ التسعينيات، بعد أن كان في مجموعة قادمة من أمريكا الشمالية لمدة أربعة عقود، ومكان وجوده قبل ذلك غير معروف.

وقال كريس وين، المدير الإداري في "Timeline Auctions": "إن السكوثيين كانوا من البدو الرحل الذين غطوا مساحة شاسعة، وعرفوا الصينيين الذين بنوا سور الصين العظيم لحماية أنفسهم من غاراتهم.

وأثار السكوثيون إعجاب وخوف جيرانهم لخفة حركتهم وشجاعتهم في الحروب والمعارك، خصوصاً لمهارتهم بالفروسية، حيث كانوا من أوائل الشعوب الذين تفننوا بركوب الخيل.

كما أنهن محاربون من البدو شاركوا في تضحيات بشرية، وشربوا دماء الأعداء القتلى.

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