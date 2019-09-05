عمرو موسى يتناول الشاورما في شوارع العاصمة الأردنية (صورة)

رصدت عدسات المصورين الدبلوماسي المصري عمرو موسى في أحد مطاعم منطقة وسط البلد في العاصمة الأردنية عمان أثناء تناوله وجبة شاورما.

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وكان عمرو موسى الذي شغل سابقا منصبي وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية السابق عمرو موسى وصل قبل أيام الى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اشهار كتاب مذكرات الامير زيد بن شاكر الذي حمل عنوان "زيد بن شاكر.. من السلاح إلى الانفتاح" مساء أمس الأربعاء.

كما قدم موسى، واجب العزاء إلى رئيس الوزراء الاردني الأسبق طاهر المصري، بوفاة شقيقه زاهي وشقيقته ايمان المصري.

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