عملية تجميل لـ"هيلاري كلينتون" تجعلها محط سخرية على مواقع التواصل (صور)

بشكل لم يعهده الناس.. أثارت المرشحة السابقة في انتخابات الرئاسة الأمريكية والسيدة الأولى السابقة "هيلاري كلينتون"، التي تبلغ من العمر 72 عامًا، تساؤلات حول احتمالية خضوعها لعمليات تجميل.

ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد انضمت "هيلاري" الى زوجها "بيل" خلال حضورهما أحد العرض الغنائية في مسرح The Imperial بشارع برودواي الموجود في مدينة نيويورك الأمريكية.

​

وأطلت "هيلاري" بإطلالة أنيقة مؤلفة من بليزر وردي اللون مع بنطال أسود وقلادة ذهبية أنيفة، لكن ما ان ابتسمت أثناء حديثها مع الممثلين في الكواليس حتى فاجئت الجميع بشكلها المختلف.

وقال الخير في مجال عمليات التجميل الدكتور روس بيري، مؤسس www.cosmedics.co.uk، أن "هيلاري" ظهرت ببشرة جيدة ومشدودة قد يكون نتيجة خضوعها لعملية حقن للبوتوكس والفيلر لمنطقة الجبهة والخدين في محاولة لإخفاء التجاعيد. ‏

​

وأضاف "بيري" أن "كلينتون" تبدو رائعة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أنها خضعت لإجراءات تجميلية بصورة منتظمة على مدار السنوات، ولذلك فإن مثل هذه العمليات تبدو أقل وضوحًا، بحسب وصفه.

وتابع موضحًا أنه يشك في أن تكون "كلينتون" قد خضعت أيضًا لعملية "Blepharoplasty" أو "رأب الجفن"، وهي عبارة عن إجراء يتم فيه إزالة الجلد الزائد فوق العين؛ وكذلك يُعتقد أنها استخدمت "الفيلر" في حقن شفتيها.

​

وتغريدات ساخرة في وسائل التواصل الأمريكية يقومون فيها بتشبيه شكلها الجديد بالدمية المرعبة في فلم Saw.

​

لمزيد من اختيار المحرر:

تشيلسي كلينتون تستقبل طفلها الثالث.. والجدة هيلاري في غاية السرور