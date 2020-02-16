عيد الحب في روسيا مُختلف.. ضابط يطلب حبيبته للزواج بـ 16 دبابة

في عيد الحب هذا، اختار ضابط روسي عرض الزواج على حبيبته بطريقة "مُختلفة" وسط ترسانة من الدبابات.

وقام زملاء الجندي "دينيس كازانتسيف" بمناورة رسموا خلالها بواسطة 16 دبابة طوقًا يحيط بالحبيبين على شكل قلب في مشهدٍ جذب اهتمام وسائل إعلام روسية حتى أن وزراة الدفاع الروسية نشرت مقطع الفيديو يوم الجمعة الماضي المصادف لعيد الحب.

ومع بدء حبيبات الثلج بالتساقط، دخلت دبابات من نوع "16 T-72B3" وأخذت مواقعها على أرضية تدريب "البينو" خارج موسكو.وبعدها قاد الجندي صديقته "ألكسندرا كوبتوفا" وسط الدبابات وعيناها مغمضتين، ثم نزل "كازانتسيف" على ركبته ممسكًا باقة من الورود الحمراء، قائلًا: "نحن معا منذ مدة طويلة جدًا. لقد تجاوزنا عامل الوقت والمسافات. تزوجيني!"

وعندما أومأت صديقته بصمت "نعم" وضع الخاتم على أصبعها، وقالت "كوبتوفا": "أنا لا أفهم ما يجري، لم أكن أتوقع هذا أبدًا".

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