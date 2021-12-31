عين دبي تتنطلق .. أسعار التذاكر وطريقة الحجز

عين دبي .. ذلك المعلم الجديد الذي تستعد دبي من خلاله إلى دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بأكبر وأطول عجلة ترفيهية في العالم والتي يبلغ ارتفاعا 250 مترًا.

وتعد عين دبي النسخة الإماراتية من عين لندن، لكنها ستأخذ الركاب إلى ارتفاع أعلى حيث يصل ارتفاعها ضعف ارتفاع عين لندن الذي يبلغ 135 مترًا فقط.

عين دبي

في هذه التجربة الفريدة، توقع مشاهد شاملة لدبي ومعالمها الشهيرة مثل برج العرب ونخلة جميرا وبرج خليفة وهو أبرز ما يميز عين دبي.

كما تتميز عين دبي بأنها توفر منظرًا جميلًا بشكل استثنائي عند غروب الشمس، لذا تأكد من التخطيط لزيارته في فترة غروب الشمس لرؤية هذا السحر.

يقع هذا المعلم السياحي في قلب جزيرة "بلوواترز"، يبعد حوالي 500 متر عن ساحل جميرا بيتش ريزيدنس، المكان عبارة عن مزيج مثالي من هدوء الجزر والحيوية النابضة للمدينة.

كما تشمل جزيرة " بلوواترز – Bluewaters " الاصطناعية مناطق الترفيه والتسوق والمرح والسكن.

مواصفات عين دبي

يبلغ ارتفاعها 250 مترًا.

يبلغ وزنها مع محورها ومغزلها وأجزاء أخرى ما يقرب من 9000 طن في المجموع! لذلك، تزن 25٪ أكثر من برج إيفل!

تم انجاز 60% من الإطار الخارجي خلال عام 2017.

يعادل إجمالي وزن الأقسام الثمانية وزن 16 طائرة ايرباص A380.

يبلغ وزن محور العجلة وحلقة الدوران 1805 طن أي ما يوازي 4 طائرات ايرابص A380

يبلغ طول المحور وحلقة الدوران 40 مترًا ويصل ارتفاعها الى نحو 20 مترًا.

يبلغ طول جميع أسلاك الكابلات الموجودة داخل الكابلات المتحدثة إذا تم ربطها من طرف إلى طرف 2400 كيلومتر، وتساوي المسافة من دبي إلى القاهرة.

يمكن استيعاب 15 حافلة من حافلات لندن داخل كل رجل من أرجل عين دبي.

استخدم 9000 طن من الفولاذ في بناء عين دبي، أي 25٪ من الفولاذ المستخدم في بناء برج إيفل.

كبسولات عين دبي

تتسع "عين دبي" لنحو 1400 راكب سيستخدمون 48 كبسولة في كل دورة.

الكبسولات مصنوعة من الزجاج المزدوج الذي يحمي الركاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وهو مصنّع بتقنية قمرات الطائرات الحربية نفسها، ما يمنح الركاب إضاءة مثالية ورؤية واضحة.

بالإمكان تعديل الكبسولات وتحويلها إلى مطعم مترف يتسع لـ12 شخصًا.

كبسولات VIP: خدمة متميزة تتمثل في 6 كبسولات مترفة، وسيتيح نظام التحكم في الحرارة للركاب الاستمتاع برحلة مريحة، ولضمان جولة سلسة تم تركيب محركين تحت الأرضية؛ لضمان ثبات الكبسولات واستقرارها.

افتتاح عين دبي

بدءا من 21 أكتوبر القادم، ستمنح ركابها إطلالة بانورامية على معالم المدينة الخلابة.

تذاكر عين دبي

بدءا من الثلاثاء 24 أغسطس 2021، بات بإمكان الزوار شراء وحجز التذاكر.

أسعار تذاكر عين دبي

سعر التذكرة في مقصورة المشاهدة 130 درهمًا للشخص

سعر التذكرة في مقصورة المشاهدة للعائلة 370 درهم إماراتي

سعر التذكرة في مقصورة المشاهدة للعائلة + 450 درهم إماراتي

سعر التذكرة في مقصورة تجارب العائلة والأصدقاء 175 درهم إماراتي

سعر التذكرة في مقصورة تجارب العائلة والأصدقاء Premium بـ380 درهم إماراتي

سعر التذكرة في مقصورة تجارب العائلة والأصدقاء Vibes Plus بـ200 درهم إماراتي

المقصورة الخاصة

سعر التذكرة في ا لمقصورة الخاصة 1800 درهم إماراتي

لمقصورة الخاصة 1800 درهم إماراتي سعر التذكرة في المقصورة الخاصة + 4700 درهم إماراتي

ساعات العمل في عين دبي

ستعمل من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 10 مساءً كل يوم.

التذاكر: كبائن المراقبة والاجتماعية والخاصة

كيف تصل: جزيرة بلوواترز - دبي

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أسئلة شائعة عن عين دبي

كيف أشتري تذكرة؟

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متى يتم فتح عين دبي؟

سيتم الافتتاح في عام 2021. ترقبوا المزيد من المعلومات.

هل يجب علي الحجز المسبق لزيارتي؟

يوصى بشدة بشراء التذاكر مقدمًا، فهي واحدة من أكثر مناطق الجذب الجديدة المنتظرة في دبي لعام 2021.

هل يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة؟

سيتم نشر التوجيه الرسمي في وقت لاحق.

كم من الوقت يجب أن أصل قبل الوقت المحدد؟

يوصى بالوصول قبل 30 دقيقة على الأقل من موعد دخولك المقرر.

هل يُسمح بالحقائب داخل المقصورة؟

نعم، يمكنك اصطحاب متعلقاتك الصغيرة معك. سيتم نشر التوجيه الرسمي في وقت لاحق.

هل يمكنني إحضار الطعام والشراب؟

سيتم نشر التوجيه الرسمي في وقت لاحق.

جزيرة بلوواترز - Bluewaters حيث تقع عين دبي

وهي جزيرة خاصة في دبي، وتعد عين دبي أكبر عامل جذب سياحي فيها بالإضافة إلى بلوواترز ريزيدنسز وهي مجموعة من الشقق الفاخرة والبنتهاوس والفلل المستقلة.

تتضمن جزيرة بلوواترز - Bluewaters فندقين من فئة الخمس نجوم مع مسار شاطئي مباشر، وملاعب كرة السلة وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة ومناطق اللعب والحدائق.

وتضم جزيرة بلوواترز - Bluewaters أيضًا 200 متجر ومنافذ للأطعمة والمشروبات في قسم الترفيه وفي الطابق الأرضي من المباني السكنية.

تجمع جزيرة بلوواترز - Bluewaters بين السكن والضيافة ونمط الحياة والترفيه في موقع متميز مع مناظر خلابة لأفق دبي الديناميكي دائمًا.

