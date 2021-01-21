"غفوة" بيل كلينتون خلال تنصيب بايدن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أدي "جو بايدن"، الأربعاء، اليمين الدستورية ليبدأ عهده كالرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، بينما غادر سلفه "دونالد ترامب" البيت الأبيض، صباح الأربعاء، إلى فلوريدا.

لكن يبدو أن اهتمام وسائل الاعلام بالحدث التاريخي له أثره بالتركيز على كل من حضر هذه المناسبة وأبرزهم رؤساء أمريكا السابقين وهم جورج بوش الابن وبيل كلينتون وباراك أوباما.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت الرئيس الأمريكي الأسبق "كلينتون"، بدا فيها نائمًا خلال مراسم التنصيب حيث ظهروعيناه مغمضتان خلال خطاب تنصيب "بايدن" خارج مبنى الكابيتول الأمريكي.

وكان كلينتون جالسًا بجانب زوجته وزيرة الخارجية السابقة "هيلاري كلينتون"، وبالقرب من الرئيس الأسبق "جورج دبليو بوش" ونائب الرئيس المنتهية ولايته "مايك بنس".

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وانطلقت المراسم في مقر الكابيتول الأمريكي بعد أسبوعين من حصار أنصار "ترامب" للمبنى.

وكانت "كامالا هاريس" قد أدت اليمين الدستورية نائبة للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

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