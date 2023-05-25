غوغل يحتفل بـ عيد الاستقلال الأردني على طريقته الخاصة

البوابة - خصص محرك البحث "غوغل – Google" شعارًا خاصًا لمشاركة الشعب الأردني في احتفاله بـ "عيد الاستقلال الـ77"، الذي يصادف الخامس والعشرين من شهر أيار من كل عام.

وصممت الشركة الأمريكية صورة خاصة بالعلم الأردني مع أحرف شعارها الشهير، وعند النقر عليها سنتنقل الصفحة تلقائيًا نحو سلسلة مواضيع متنوعة مرتبطة بعيد استقلال الأردن، وأخبار محلية ومواد منشورة مرتبطة بالاستقلال.

كما تفاجئ الشركة روادها بمجموعة فلاشات على شكل ألعاب نارية بألوان العلم الأردني بالإضافة إلى العلم الأردني بألوانه الأربع (الأحمر، الأخضر، الأبيض، الأسود).

عيد الاستقلال الأردني

تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية بـ"استقلالها" في يوم 25 مايو 1946 حين وافقت الأمم المتحدة بانتهاء الانتداب البريطاني، والاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة، وأعلن البرلمان الأردني الملك عبد الله الأول ملكًا عليها، الذي استمر في الحكم حتى تم اغتياله في عام 1951 بينما كان يغادر المسجد الأقصى في القدس.

وبعد الاستقلال، أصبح الأردن عضوًا مؤسسًا لجامعة الدول العربية في عام 1945، وكدولة مستقلة، فإنها انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 1955، أعلن الملك الحسين في 1956 تعريب قيادة الجيش بإعفاء كلوب باشا من منصبه كقائد للجيش الأردني، وتسليم قيادة الجيش إلى ضباط أردنيين.