غوّاص من الحرب العالمية الثانية يحطم رقمًا القياسي في عيده الـ96

احتفل محارب سابق يبلغ من العمر 96 عامًا بعيد ميلاده يوم السبت بتحطيم رقمه القياسي السابق كأقدم غوّاص نشط في العالم للعام الثالث على التوالي، بالغوص على عمق يعادل ارتفاع مبنى مكون من 15 طابقًا.

وقال منظمو الفعالية إن "راي ووللي"، المحارب المخضرم في الحرب العالمية الثانية، الذي بلغ 96 عامًا في 28 أغسطس الماضي، غاص إلى عمق 42.4 مترًا لمدة 48 دقيقة ليحطم رقمه القياسي السابق بـ 40.6 متر لمدة 44 دقيقة.

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وقد استكشف الغوّاص "ووللي" في مغامرته الجديدة حطام سفينة Zenobia قبالة ساحل قبرص.

وبعد كسر الرقم القياسي، قالي "وولي" لبقية الغواصين الذين شاركوه هذه التجربة الفريدة: "أمارس الغطس منذ 59 عامًا، وهذا نوع من التجارب يبقى في الذهن لأنه بمشاركة مجموعة من الغوّاصين".

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وقال "ووللي": "لو بقيت قادرًا على الغوص وظل أصدقائي مستعدين لفعل ذلك معي يحدوني الأمل في أن أتمكن من تكرار التجربة العام المقبل".

ويعيش "ووللي" في قبرص وكان مسؤولا عن أنظمة الراديو في القوات البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، ونجح في كسر رقمين قياسيين حققهما عامي 2017 و2018. وهو في الأصل من بورت صن لايت في شمال غربي إنجلترا.

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وكانت سفينة Zenobia تستخدم للشحن وغرقت قبالة لارنكا في عام 1980، حتى بتت موقعًا شهيرًا للغوص.

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