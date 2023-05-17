فاتورة مطعم بـ 14 ألف ريال تثير جدلًا في السعودية

البوابة - بتعليقاتٍ تُعبّر عن استيائهم الشديد، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي في السعودية صورة "فاتورة" كان قد دفعها أحدهم مقابل تناول وجبة الغداء في أحد المطاعم.

وأظهرت الصورة المتداولة الأسعار "الفلكية" للوجبات والأطباق المقدمة في المطعم، إبلغت قيمة الفاتورة النهائية أكثر من 14 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 3.733 ألف دولار أمريكي.

حقيقة فاتورة العشاء بـ 14 ألف ريال المتداولة

وأثارت قيمة الفاتورة النهائية غضب المعلقين الذين قالوا بأنها كانت من أحد المطاعم السعودية، وتحديدًا في مدينة الدمام.

وبحسب الصورة المتداولة، فقد كانت قيمة الفاتورة الباهظة مقابل وجبة غداء لـ7 أشخاص تناولوا مجموعة من الأطباق البحرية باهظة الثمن إلى جانب مجموعة متنوعة من المقبلات الباردة والساخنة وسلطات وكذلك مشروبات ساخنة وباردة.

وأظهرت الصورة أن سعر وجبة "جرير" 320 ريال سعودي، ووجبة "أبو ربيان" 3000 ريال سعودي، إلى جانب عدد من الأطباق البحرية.

بالبحث، تبين بأن الصورة تعود لعام 2017 كان قد نشرها زبون بعدما تناول وجبة الغداء في أحد مطاعم الموجودة في الخُبر.

