فاشينستا تزعم سفرها بدرجة رجال الأعمال.. وأحد الركاب يكشف كذبتها

تعرضت فاشينستا فرنسية لموقف محرج حين زعمت بأنها كانت تسافر في مقصورة درجة رجال الأعمال، لكن أحد المسافرين كان لها بالمرصاد وكشف كذبتها.

وكانت الفاشنيستا وعارضة الأزياء Oceane El Himer (27عامًا) قد شاركت مع متابعيها على تطبيق "إنستغرام" البالغ عددهم 846 ألف شخص، صورًا من رحلتها الى دبي وبدت وكأنها تسافر على مقصورة رجال الأعمال.

ولكن لسوء حظها، كان أحد الركاب لها بالمرصاد وقام بتصويرها وهي على متن الدرجة السياحية وبأنها تظاهرت بأنها داخل درجة رجال الأعمال للاستعراض أمام متابعيها.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصرفها، ليس لأنها سافرت على الفئة السياحية، بل لتعمدها الكذب على متابعيها وسعييها لنقل صورة مختلفة عن حياتها لهم.

وبعد حملة الانتقادات التي تعرضت لها عارضة الأزياء الفرنسية، قالت عبر حسابها على "سناب شات": "قمت بعدة رحلات للوصول إلى دبي، بما في ذلك واحدة في الفئة السياحية، التقطت صورة ونشرتها. أفترض تمامًا حقيقة السفر في الفئة السياحية، فأنا لست نوع الفتاة التي تحب أن تستعرض أموالها، أين المشكلة، لا أفهم؟ تحدث أشياء أكثر خطورة في الحياة".

يذكر أن Oceane اكتسبت شهرتها لأول مرة بعد تألقها في برنامج تلفزيوني واقعي بعنوان Les Princes et les Princesses de l'Amour ، أو الأمير وأميرة الحب، مع شقيقتها التوأم "مارين".



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