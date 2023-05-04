فتاة تشعل مواقع التواصل بأكبر غمازة وجه في العالم

البوابة - أثارت سيدة نيجيرية جميلة جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن عرضت غمازة وجهها العميقة في مجموعة من الصور شاركتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك".

ونشرت السيدة الفخورة بغمازاتها مجموعة من الصور ومقاطع فيديو عبر حسابها الذي يحمل عنوان TikTokdara_smiles، لتكشف عن شكل غمازاتها الفريد من نوعه.

رواد منصات التواصل الاجتماعي استقبلوا صور الفتاة النيجيرية بانقسامٍ كبير، بين من أحب بعض الناس غمازاتها وطريقة ظهورها على "تيك توك" وبين من رأى أن غمازاتها كانت عميقة جدًا على خديها.

ردود فعل وسائل التواصل الاجتماعي

كتبت إحدى المعلقات: "نحب الغمازات وليس الثقوب العميقة"، فيما كتب آخر: "هذه أكبر غمازات رأيتها على الخدين على الإطلاق. واااو”، وعلق آخر: "لا أحب ذلك، بدت لي غمازاتها مزعجة".

وكتب معلق آخر: "الغمازات لطيفة لكن هذه أكثر من مجرد ثقب"، فيما علق آخر: "تعتبر غمازات الخد علامة على الجمال والسحر والحظ الجيد، كما أنه أمر مغري لدا البعض".

في المقابل، تسائل أحد المعلقين عما إذا كانت الفتاة النيجيرية قد خضعت لعملية جراحية من أجل الحصول على هذه الغمازات الكبيرة أم أنها ولدت بها وورثتها عن أحد والديها.

غمازة

انبعاج طبيعي بسيط في الجلد سببه تغيرات في طبقة البشرة السفلية. وغالباً ما تظهر على الخدود أو الذقن. وتعتبر الخدود التي تحتوي على غمازات من أجمل الوجوه على الإطلاق في العديد من الثقافات.