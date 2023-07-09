صور صادمة: فتاة تمتلك "أنف الكلب" بعد تعرضها لحادثة مروّعة

البوابة - آخر ما كانت تتوقعه فتاة أمريكية تدعى "ترينيتي رولز" أن عضة كلب جعلتها تتحول بشكلٍ تدريجي إلى "كلب" وذلك حينما أخذ الشعر بالنمو في منطقة الجراحة على أنفها المُرمم.

وكشفت "ترينيتي" المراحل الغريبة التي مرت بها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تعرضها لهجوم عنيف من كلب بيتبول يمتلكه والدها وعضها من ناحية الأنف والأذن والذراع.

ونتيجة الهجوم المؤلم، تم نقل الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا إلى المستشفى، حيث مكثت لعدة أيام مصابة بجروح خطيرة في وجهها وأذنيها وذراعها.

وخلال الأسابيع الماضية، خضعت" ترينيتي" لعدد من العمليات الجراحية، بما في ذلك ترميم أنفها بجلد تم قصه من أعلى جبهتها وفروة رأسها، وهو الأمر الذي يفسر نمو الشعر على أنفها بطريقة “غريبة” إلى أن ظن البعض بأنها باتت تتحول إلى “كلب”.

واعترفت ترينيتي سابقًا أن تداعيات الهجوم هزت ثقتها بنفسها، حيث كان من الصعب تقبل كيف تغير وجهها، لكنها لم تتردد في مشاركة صور أنفها عبر الإنترنت - الشعر وكل شيء.

ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي في منصات التواصل الاجتماعي شرحت فيه حالتها الصحية، وحصد 5.7 مليون مشاهدة.

وأرفقت ترينيتي مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: “أحب هذا" في إشارة إلى أنفها والشعر الذي ينمو عليه، مضيفة "دعونا نتذكر أن نكون بشرًا لطيفين".

وامتلأ المنشور بتعليقات تستفسر عن الطريقة التي ممكن أن تساعد ترينيتي في إزالة الشعر.