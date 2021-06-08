"فدا القدس يما".. فلسطينية تشد عزيمة والدها المصاب برصاص الاحتلال

"فدا القدس يما يا بطلنا يا عمر"…بهذه الكلمات شدت أم فلسطينية من عزيمة ابنها الذي يصارع الموت بعد إصابته برصاصة الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وظهرت أم المصاب عمر التميمي في مقطع فيديو قائلة: "فدا القدس يا حبيبي، الله لا يحرمني منك يا عمر، لا تروح يا أمي يا عمر".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع منددين ببشاعة الاحتلال ومشيدين في الوقت نفسه بموقف الأم.

وكان عمر (30 عامًا) قد أصيب بجروح خطيرة بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليه، الأحد، أثناء مواجهات في قرية النبي صالح شمال رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وتم نقل عمر بسيارة الإسعاف لمركز طبي في بلدة بيت ريما لتلقي العلاج، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق بعد إطلاق الاحتلال الغازل المسيل للدموع.

يذكر أن المشهد العام العربي والعالمي تحول بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة نحو القضية الفلسطينية، حيث ملأت التظاهرات الشعبية المساندة للفلسطينيين، والمنددة بالاحتلال العواصم العربية الغربية.

ولعبت جريمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الصهيوني وقضية حي الشيخ جراح والعدوان الغاشم على قطاع غزة دورًا مهمًا في تكوين الرأي العام العالمي وتحوله.

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