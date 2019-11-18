فرنسية تلد في ملهى ليلي .. والإدارة تُقدم للطفل دخول مجاني مدى الحياة

في حادثة غريبة من نوعها، حصل طفل فرنسي حديث الولادة على "دخول مجاني مدى الحياة" إلى ملهى ليلي بعد أن أنجبته والدته وسط قاعة الرقص بالنادي في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وبحسب التقارير الإخبارية، كانت الأم البالغة من العمر 19 عامًا تمضي ليلة صاخبة برفقة أصدقائها في ملهى "أو كلوب" الموجود في مدينة مدينة تولوز الفرنسية عندما دخلت المخاض ثم لتلد طفلها في حوالي الساعة 5:30 صباحًا.

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وقدم موظفو الملهى الليلي المساعدة للسيدة خلال مرحلة الولادة، وقالت المديرة "ماري هيلين" لصحيفة "لا ديبيش" الفرنسية: "كان الملهى الليلي على وشك الإغلاق، ولم يكن هناك كثير من الناس في المكان عندما كانت الساعة 05:30 صباحًا".

وتابعت: "اتصل أحد الموظفين بخط الطوارئ الطبي الذي أرشدنا إلى الخطوات التي يجب علينا القيام بها، كانت الشابة مذعورة، ثم تفاجأنا بولادة الطفل".

وأضافت "هيلين": "إنها واحدة من أكثر المصادفات الغريبة التي رأيتها، لقد عمل فريقي معًا، وبكينا جميعًا، ولكن الشيء الإيجابي هو أننا على أي حال، أنجزنا العمل وأتممنا الولادة".

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وقد يتساءل البعض عما تفعله امرأة حامل بهذا الشكل في ملهى ليلي في الخامسة صباحًا، فقالت "هيلين": “اقترحت عليها إحدى صديقاتها القدوم إلى O’Club لتخرج من الكآبة التي تعاني منها، إذ كانت تواجه بعض المشكلات الشخصية، ولكنها لم تكن تشرب الخمر".

وتابعت: "كانت الفتاة واحدة من آخر الأشخاص الذين غادروا لأنها لم تستطع المشي، وهذا لأنه من المفترض أن الفتاة المسكينة كانت في المخاض".

وفي النهاية رأت إدارة النادي الليلي أنه من الإنصاف منح الطفل حق الدخول المجاني إلى “O’Club” مجانًا مدى الحياة، نظرًا لأنه كان مكان ولادته المولود القانوني.

ولم يتم الكشف عن اسم الأم الشابة أو اسم طفلها.

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