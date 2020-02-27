فرّوا أثناء عملية "تعقيم خصوبتهم".. الشرطة الأسترالية تلقي القبض على ثلاثة قردة هاربة

تمكنت شرطة العاصمة الأسترالية سيدني القبض على ثلاثة قردة (ذكر وانثتين) بعد أن فروا من عملية "تعقيم خصوبة" في أحد المنشآت الصحية.

وكشفت وسائل إعلام أسترالية بأن القرد "بابون" كان من المقرر أن يخضع لعملية تعقيم برفقة "زوجتيه" لكنهم هربوا من شاحنة كانت في طريقها إلى مستشفى "برينس ألفريد" الملكي في غرب سيدني.

وبعد ساعات أعلنت متحدثة باسم شرطة المدينة السيطرة على القردة وإعادتها بأمان إلى المنشأة الطبية.. ولا يوجد خطر مباشر على العامة.

وكان وزير الصحة في الولاية "راد هازارد" قد أعلن سابقًا بأن أحد تلك الحيوانات كان يستعد للخضوع للعملية فيما كان الآخران هناك "لمساعدته للحفاظ على هدوئه".

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وأضاف: "جاءت زوجتاه للبقاء بجانبه أثناء خضوعه لعملية التعقيم".

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي القردة الثلاثة تمر بين السيارات فيما كان المارة يشاهدون ما يحصل مذهولين.

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