فرّوا أثناء عملية "تعقيم خصوبتهم".. الشرطة الأسترالية تلقي القبض على ثلاثة قردة هاربة

تمكنت شرطة العاصمة الأسترالية سيدني القبض على ثلاثة قردة (ذكر وانثتين) بعد أن فروا من عملية "تعقيم خصوبة" في أحد المنشآت الصحية.

وكشفت وسائل إعلام أسترالية بأن القرد "بابون" كان من المقرر أن يخضع لعملية تعقيم برفقة "زوجتيه" لكنهم هربوا من شاحنة كانت في طريقها إلى مستشفى "برينس ألفريد" الملكي في غرب سيدني.

