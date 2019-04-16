فستان بلاستيكي بالفقاعات يصدم المتسوقين... وبسعر خيالي (صور)

تحظى موضة الفستان العارية بشعبية كبيرة خاصة بين النجمات على السجادة الحمراء، لكن علامة ASOS البريطانية تركت زبائنها في حيرة من أمرهم بعدما رفعت الستار عن فستانها الجديد.

وأثارت صورة الفستان والذي حمل اسم Jaded London ضجة كبيرة خاصة وأنه صمم من الفقاعات البلاستيكية الصغيرة.

​

وطرحت علامة ASOS فستانها الجديد مقابل 89.15 دولارًا أميركيًا.

وقد وُصف الفستان الشفاف على الموقع بـ "فستان شفاف للبحر" ولكنه لم ينل إعجاب رواد الانترنت الذين اعتبروه غريبًا وباهظ الثمن.

ووصف روّاد مواقع تويتر الفستان بـ"الفاشل"، فيما شبهه البعض الآخر بفستان "بيونسيه" الذي ارتدته في حفل Met Met عام 2015 من علامة "جيفنشي".

​

لمزيد من اختيار المحرر:

بعد وشمها.. عارضة أزياء كندية تضطر لاقتلاع عينها