فضحية الفاشنيستا الكويتية زوري أشكناني تنتهي بغرامة مالية بدلًا من السجن!

عادت قضية الفاشنيستا الكويتية زهراء أشكناني، المعروفة بـ"زوري أشكناني"، الى الواجهة مجددًا بعد تخفيف العقوبة على مواطن قام بابتزازها ونشر صورها شبه عارية بالغرامة المالية بدلًا من الحبس.

وكشفت صحفات إخبارية كويتية بأن القضية المنظورة أمام المحكمة انتهت بفرض غرامة مالية 5 آلاف دينار كويتي وهو حكم مخفف لقرار صادر في شهر فبراير الماضي والقاضي بالسجن لمدة عامين.

وكشفت تفاصيل القضية بأن الجاني هو خطيب زوري السابق الذي قام بنشر صورتها بدون حجاب وترتدي البكيني ثم قام بابتزازها مقابل الحصول على مبلغ مالي.

كما قضت المحكمة بحذف صور اشكناني بدون حجاب ترتدي بكيني وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بعد أن كلفت النيابة العامة المتهمين بتهمة تهديد الفاشينيستا وابتزازها بنشر صورها لحالة مخلة بالآداب العامة.

قضية ابتزاز ونشر صور #زوري_اشكناني براءة وغرامة بدلاً من الحبس سنتين pic.twitter.com/Uv7R3z5a62 — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) June 8, 2021

وكانت زوري قد ظهرت خلال الفترة الماضية في مقطع فيديو باكية تعبر عن صدمتها لما حدث بعد تسريب صورها الخاصة على شبكة الإنترنت وتداولها بين عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

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