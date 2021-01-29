فضيحة البحر الميت تضرب الشوارع الأردنية من بعد فضيحة الفورد فيوجن!

صدمة جديدة عاشها الشعب الأردني بعد تداول فيديو فاضح لشاب وفتاة من شوارعها وبالتحديد في منطقة البحر الميت.

الفيديو أظهر تصرف فاضح من شاب وفتاة يمارسان أفعال رذيلة من دون اكتراث، كما أن الأمر لم يتوقف هنا اذا بحسب المتداول أن المشروبات الروحانية كانت حاضرة وكذلك المواد المخدرة. الثنائي الذي ظهر في الفيديو لم يحاولا إخفاء هويتهما، وكان جواز السفر الخاص بالفتاة ظاهراً في الفيديو، وبحسب المتداول أن الثنائي متزوج رسمياً.

رواد السوشال ميديا بدورهم تفاعلوا مع الموضوع بتعليقات مختلفة كان من بينها "عد فيديو الفيوجن ..فيديو جديد في البحر الميت وببطولة محلية مكشوفة الاسم وبتحدي واضح لعادات وتقاليد مجتمعنا المحافظ شرقيا"...وتابع أحدهم "نفسي افهم شو شعور الشب الي معها بس امه تشوف الي تعبت عليه وربته وكبرته واخر اشي بحط مكانه باشياء والعياذ بالله، ،،،،متاكد بتقول بقلبها لْـۆ خلفت كندره احسنلي"...وكان هنالك تعليق "الله يصلح الحال ويبعد العالم عن المعاصي الله يهديهم همي واللي بنشر هيك فيديوهات".

هذه هي الصدمة الثانية التي يتلقاها الشعب الأردني بعد الفضيحة المدوية التي كانت قد انتشرت منذ حوالي الشهر بعد انتشار فيديوهات جنسية لفتاة مع شاب والتي كان من بينها تصرفات جنسية داخل سيارة "فورد فيوجن" وسط النهار وبين المباني السكنية من دون اكتراث، وقد تعاملت الجهات المسؤولة مع الموضوع بشكل مباشر وسط سخط كبير من الشعب.

بعض المحسوبين صدفة على الذكور يستغل ضعف ومشاعر الطرف الآخر ولا يكتفي باستغلال العلاقة لاهدافه الدنيئة فقط !! بل يوثقها وينشرها في بنوك العامة بلا شروط وبالمجان !!



لا انكر الخلل بالطرفين ولكن الستر واجب درءا للجريمة#فورد_فيوجن #فيديو_الخدمات — محمد الزعاترة Mohammed Zaatreh 🇯🇴🇮🇶 (@MIZaatreh) January 12, 2021

للمزيد من قسم اختيار محرر:

التاريخ يعيد نفسه.. ولادة الأسد "سيمبا" بالتلقيح الاصطناعي بعد وفاة والده "موفاسا" أثناء إجراء الخصوبة

الأردن يحتضن أول منزل "تيك توك" في منطقة الشرق الأوسط

حركات غريبة وكلام غير مفهوم.. ماذا قال محمد المؤمن في أول ظهور بعد اعتناقه المسيحية؟