فضيحة تزلزل صربيا في كأس العالم ..علاقة جنسية بين لاعب وزوجة الحارس!

في كل مرة تبدأ فيها بطولات كرة القدم، تقع الكثير من الأحداث "الصادمة" داخل وخارج الملعب والتي قد تصل إلى حد "الفضائح الجنسية" التي تطيح بنجوم الساحرة المستديرة، كان آخرها فضيحة جنسية هزت غرفة ملابس صربيا في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

هذه المرة تكشفت تفاصيل "الفضيحة" من قِبل الصحفي الإنجليزي ريتشارد ويلسون الذي قال إن اللاعب الصربي دوشان فلاهوفيتش (22 عامًا) على علاقة جنسية غير شرعية مع زوجة زميله حارس المرمى "بريدراج راجكوفيتش" وتدعى "آنا كاكيتش" خلال المعسكر التدريبي للفريق.

اللاعب الصربي دوشان فلاهوفيتش

ورجح الصحفي الإنجليزي إلى "الفضيحة الجنسية" هي السبب وراء هبوط اللاعب دوشان فلاهوفيتش إلى مقاعد البدلاء في مباراتي صربيا أمام البرازيل والكاميرون بعد أن كان لاعبًا أساسيًا.

وذكر الصحفي ويلسون أن مدرب المنتخب الصربي لكرة القدم ستويكوفيتش قد فقد السيطرة بعد نشوب مشاجرة بين لاعبين اثنين، لم يتم الكشف عن اسميهما، داخل غرفة الملابس، مع تزايد المعلومات حول "حقيقة" وجود "فضيحة جنسية" داخل صفوف المنتخب.

الحارس بريدراج راجكوفيتش مع زوجته آنا كاكيتش

دوشان فلاهوفيتش يدافع عن نفسه

دافع اللاعب فلاهوفيتش عن نفسه من الاتهامات خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا قال فيه: "يؤسفني أن أبدأ المؤتمر الصحفي في كأس العالم بهذه الطريقة، لكن يجب أن أتحدث عن ذلك لأن هذا هو اسمي الذي يتم الحديث عنه، ما نقرأه ونسمع عنه جميعًا، لا داعي للتعليق على شيء سخيف للغاية”.

وتابع:"من الواضح أن هؤلاء الأشخاص يشعرون بالملل وليس لديهم ما هو أفضل للقيام به لأنهم محبطون أو غاضبون، لكن العمل ضد المصلحة الوطنية للفريق في الوقت الحالي هو من الواضح أن وظيفتهم الرئيسية في الوقت الحالي”.

وأردف يقول: "أنا مستعد للدفاع عن اسمي قانونيًا إذا لزم الأمر، ما يقال كذبة والجو في الفريق جيد جدًا، هدفنا الآن هو مباراة سويسرا يوم الجمعة ومن المحزن للغاية أن هناك حديث عن شيء آخر".

فضيحة جنسية تهز المعسكر الصربي في كأس العالم

لكن مشاكل غرفة خلع الملابس لم تتوقف عند هذا الحد، إذ كشف الصحفي ويلسون أن اللاعب نيمانيا جوديلي قد أقام هو الآخر علاقة غير شرعية مع شريكة اللاعب "لوكا يوفيتش"، وتدعى سوفيجا ميلوسيفيتش.

وزعم الصحفي أن الخيانة الزوجية أدت إلى شجار بين الاثنين خلال جلسة تدريبية.

يذكر أن الحارس الصربي "بريدراج راجكوفيتش" تزوج من "آنا كاكيتش" في عام 2018.