فضيحة سائح سعودي في أوكرانيا.. تعرى على الشاطئ وتحرش بالفتيات

امتلأت صفحات المشاهير العرب على مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو التقطوها خلال سفرهم حول العالم مع استئناف الرحلات السياحة بعد عام ونصف من الإغلاق بسبب وباء "كورونا".

ومما لا شك فيه أن عودة السياحة ستحمل في جوانبها سلوكيات سلبية يرتكبها أقلية من السياح تسيء بشكل أو بآخر لبلدهم الأم وتعطي انطباعًا سلبيًا عنه خاصة إذا كانت صادرة عن مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر وسم "#مشهور_يتعري_يتفاخر_بديده" على موقع التدوين "تويتر"، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن استيائهم وغضبهم من سلوك أحد مشاهير "سناب شات" خلال تواجده في أوكرانيا.

#مشهور_يتعري_ويتفاخر_بديده

هشتاق ارتفع بعد تداول مغردين مقطع فيديو لا أحد مشاهير السناب شات #مشاهير_الفلس أثناء قيامه بايحاءات لااخلاقية والتحرش بفتاة مخالفا بذلك #الذوق_العام pic.twitter.com/nyfHr5VQZo — وش سالفة الهاشتاق (@H_S_H_T_G) June 19, 2021

ويعود الفيديو لمشهور "سناب شات" يدعى "أبو قاسم" حين تعرى على أحد شواطئ أوكرانيا وبدأ باستعراض صدره قبل أن يتحرش بفتاة تجلس على البحر بكلمات بذيئة خادضة للحياء.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة "أبو قام" من قبل الجهات المختصة، مؤكدين بأنه لا يمثل السعودية ولا عاداتها ولا تقاليدها كما أطلقوا حملة "تبليك مشاهير الفلس".

ومن خلال ذات الوسم، نشر رواد موقع التدوين صور توثق لحظات "معيبة" نشرها مشاهير خليجيين خلال سفرهم بالخارج أمثال "علي بن ابراهيم" و"سامي الزهراني".

من يتفق أنهم يحتاجون حمله تبليك من السناب لكل متعري ولا يمثلون السعوديه لايك🤢👌♥️#مشهور_يتعري_ويتفاخر_بديده pic.twitter.com/GAstHnSprl — Shinsa (@ShinsaVkswi) June 19, 2021

وكان حذر الرحالة الإماراتي "أبو سلمان" قد حذر السياح العرب وخاصة الخليجيين من التوجه الى أوكرانيا لقضاء العطلة الصيفية بعد اكتشافه مرضًا مريبًا ينتشر بين الأوكرانيين وهو ما يشكل خطرًا على حياة الخليجيين.

وقال أبو سلمان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات" خلال زيارته الحالية الى "أوكرانيا" بأن هناك نسبة عالية من المصابين بمرض الإيدز في أوروبا بداخلها، وبالإضافة إلى ذلك بسبب وجود أكثر من سبعة آلاف إمرأة مصابة به هناك.

وتابع قائلًا: "في أوكرانيا أعلى نسبة إصابة بالإيدز في أوروبا، حيث تشير السجلات الرسمية إلى وجود 7000 حالة مما أصيبوا بمرض الإيدز، ناهيك عن وجود آلاف الحالات غير المعلنة بشكل رسمي".

وأشار أبو سلمان الى أن هناك الكثير من المصابين لا يعرفون أنهم مصابون ولم يذهبوا إلى المستشفى، مؤكدًا أن الإيدز ليس من القضايا المهمة في البلد الأوروبي.

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