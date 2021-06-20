فضيحة "مايكل أوين" تتصدر الترند.. محادثات جنسية وصور لسيدة عارية!

تصدر اسم أسطورة كرة القدم الإنجليزية "مايكل أوين" عناوين الصحف الرياضية خلال الساعات الماضية بعد تداول فضيحة تواصله مع نجمة الواقع "ريبيكا جين" وتوسله للحصول على صور عارية لها.

وفقًا لصحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، فقد طلب اللاعب المتزوج من حبيبة طفولته "لويز بونسال" منذ عام 2005، من "ريبيكا" صورة عارية الصدر وتفاخر بأنه شاهد صورة واحدة فاضحة 65 مرة.

وفقًا للصحيفة، فقد اتصل "مايكل أوين" بـ "ريبيكا" قبل أن تتحول المحادثة إلى "جنسية" وطلب منها صورًا عارية، قائلًا لها: "لا تتركي شيئًا للخيال".

وبعدما أرسلت "ريبيكا" الصورة لـ"مايكل أوين"، ورد أن مهاجم ليفربول السابق سأل عما إذا كان صدرها "مزيفًا" أم لا، واقترح أن يلتقيا في السباقات.

في رحلة واحدة بعيدًا عن المنزل، ورد أن "مايكل أوين" سأل "ريبيكا" المزيد من الصور، قائلًا: "تعالي معنا، إنها رحلة طويلة مملة إلى لندن ، لذا فأنا بحاجة إلى شيء أفعله ... لا تتركي شيئًا للخيال. وسأقدم النصح بشأن مدى ملاءمتها لوسائل التواصل الاجتماعي - آمل ألا يكون أي منها مناسبًا".

وبعد أن أرسلت المزيد من الصور، قيل أنه أجاب: "رائع بالمناسبة".

ويُزعم أن نجم كرة القدم تابع قائلًا: "حسنًا، لقد رأيت صورة من صورتك، لذا لا داعي للتراجع الآن.

ماذا لو أرسلتِ لي حوالي 20؟ سيكون ذلك جيدًا".

وفي محادثة أخرى، أرسلت "ريبيكا" صورة لها في الحمام - بعد أن أخبرها "مايكل أوين" أنه كان جالسًا في الصالة مع عائلته.

واعتادت "ريبيكا"، التي ظهرت في برنامج Big Brother في عام 2017، أن تدير وكالة تحرٍ عن الحب وهي ضيفة منتظمة في برنامج This Morning على قناة ITV.

ويُزعم أن "مايكل أوين"، وهو أب لأربعة أطفال، يتفاخر بأن الناس يعتقدون أنه "ملاك".

ورفض متحدث باسم "مايكل أوين" التعليق عندما اتصلت به صحيفة MailOnline بممثليه.

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