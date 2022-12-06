فعل فاضح داخل سيارة في الأردن .. وحكم قضائي صارم بحق المتحرش

أسدلت محكمة التمييز الأردنية الستار على قضية أثارت الرأي العام قبل أشهر حين حكمت بسجن رجل لمدة ثلاث سنوات بعد ضبطه يقوم بفعل فاضح داخل إحدى السيارات في شوارع العاصمة عمان.

وأعادت وسائل الإعلام المحلية في الأردن نشر تفاصيل الحادثة المروّعة التي وقعت قبل أشهر حينما ضبطت الشرطة رجلًا يتحرش بمراهق يبلغ من العمر 16 عامًا داخل إحدى السيارات في منطقة مهجورة.

وتضمنت تفاصيل القضية أن المتهم تعرف على الضحية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وأصبحا صديقين قبل أسابيع من الحادث وقررا البدء بعلاقة "جنسية شاذة" معًا وتبادل الصور معًا.

وفي يوم الحادثة، التقى المتهم بصديقه المراهق واصطحبه بمركبته نحو منطقة مهجورة بالقرب من طريق مطار الملكة علياء الدولي، جنوبي العاصمة عمان، وانخرطا في أنشطة جنسية شاذة.

ولاحقًا، اقتربت دورية الشرطة من سيارة المتهم وألقت القبض عليهما للبدء بمحاكمتهما والتي انتهت بسجن المتهم لمدة ثلاث سنوات سبقها محاولة الطعن بالقرار إلا أن المحكمة رفضت استئنافه.

وقال محامي المتهم أن موكله حاول الحصول على براءته من خلال طلب عرضه على الطب النفسي بحجة أنه يعاني من أعراض الذهان، وهي حالة يفقد فيها الشخص اتصاله بالواقع ويعاني من أوهام وهلاوس، مبينًا أن المحكمة تجاهلت هذه الحقيقة عند إصدار الحكم.

من جهته، طلب النائب العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز تأييد الحكم الصادر ضد المتهم، فيما قضت محكمة التمييز بصحة الحكم واستحقاق المتهم العقوبة.