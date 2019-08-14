فقده لمدة 8 أيام.. مريض سبعيني يبلع طقم أسنانه أثناء خضوعه لجراحة بالمعدة

فوجئ الأطباء بـ"طقم أسنان" داخل حلق رجل سبعيني بعد ثمانية أيام من خضوعه لجراحة لإزالة ورم في البطن.

وذكرت مجلة "بي إم جي كيس ريبورت" الطبية أن المريض البالغ من العمر 72 عامًا عاد إلى المستشفى بعد ثمانية أيام من خضوعه للجراحة، وهو يشتكي من ألم وصعوبة في بلع الطعام.

وذكرت المجلة بأن الأطباء في البداية اعتقدوا بأنه يعاني من إلتهاب رئوي، فوصفوا له المضادات الحيوية وأرسلوه الى المنزل.

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وبعد أيام، بدأ دم يخرج منفم المريض، فتم تصوير صدره بالأشعة السينية، فكانت المفاجأة، طقم أسنانه عالق في حلقه

وذكرت المجلة بأن الأطباء قالوا بأن المريض ابتلع طقم أسنانه المكوّن من صفيحة معدنية وثلاثة أسنان أمامية أثناء خضوعه للتخدير قبل الجراحة، ليخضع لعملية جراحية طارئة لاستخراجه.

ولم تنته معاناة المريض عند هذا الحد، إذ أجبره التعرض للنزيف للعودة مرة أخرى إلى المستشفى بعد ستة أيام من خضوعه للجراحة الطارئة.

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وقالت الدكتورة "ماري ديل بيترسون"، أخصائية التخدير في مستشفى دريسكول في كوربوس كريستي بولاية تكساس الأمريكي إن وضع أنبوب في مجرى الهواء للمريض يمكن أن يدفع هذه الأشياء (طقم الأسنان) الى الحلق.

وقالت "بيترسون"، وهي الرئيس المنتخب للجمعية الأمريكية لأطباء التخدير، فقد يتم خلال تخدير المرضى دفع الأسنان المركبة وأحيانًا قد يتسبب بعض أطباء التخدير بثقب اللسنان.

ما الذي يمكن تعلمه من هذه الحالة؟ أكدت المجلة بأن الأطباء بحاجة إلى الاستماع بعناية إلى مرضاهم ووضع جدول زمني لتاريخهم الصحي بدلًا من الاعتماد بشكل كبير على عمليات الفحص والاختبارات.

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