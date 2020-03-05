فكرة جهنمية... لص يستخدم "صنارة" لسرقة قلادة من محل مجوهرات

ووثقت كاميرات المراقبة المنتشرة في شوراع مدينة "ملبورن" شرق القارة الأسترالية واحدة من أغرب عمليات السرقة في العالم والتي تمت باستخدام صنارة صيد السمك.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد رصدت اللقطات لحظة قيام لص باستخدام "صنارة صيد الأسماك" لسرقة قلادة ذهبية من ماركة "فيرساتشي" العالمية من محل للمجوهرات.

Do you recognise this man?



We believe he used a fishing rod to commit a burglary on a high-end fashion store in Melbourne.



🔗https://t.co/m89487MaIB

📞Crime Stoppers on 1800 333 000 pic.twitter.com/DSu2PuzYpM — Victoria Police (@VictoriaPolice) March 3, 2020

ويظهر اللص، الذي لم يتم بعد تحديد هويته، في لقطة وهو يقترب من محل المجوهرات في وقت متأخر من الليل حاملًا صنارة الصيد؛ ثم تمكن من إدخال الصنارة عبر فجوة ضيقة في باب المتجر، ثم حاول الاستيلاء على القلادة، التي كانت موضوعة على مانيكان.

وأشارت الصحيفة الى أن محاولات السارق استمرت ثلاث ساعات تقريبًا، قبل أن يتمكن في نهاية المطاف من الوصول إلى القلادة.

وتعتقد الشرطة أن عمر السارق يتراوح ما بين 40 إلى 50 عامًا؛ وقد كشف المحققون عن تلك اللقطات التي سجلتها كاميرا مراقبة بالمنطقة التي شهدت واقعة السرقة في محاولة للتوصل إلى السارق.

WATCH: Security footage shows a man using a fishing rod to remove a Versace necklace from a mannequin within the store just after 2am. pic.twitter.com/9S103jZjv4 — Victoria Police (@VictoriaPolice) March 3, 2020

وذكرت الشرطة بأن قيمة القلادة يصل الى 800 دولار أسترالي (529 دولارًا أمريكيًا؛ 414 جنيهًا إسترلينيًا).

فيما صرح ستيفن أديغراتي، صاحب متجر Le Style، لوسائل الإعلام المحلية أنه فوجئ بالسرقة ووصفها بـ"الفاضحة والشجاعة في ذات الوقت".

وقالت "ستيفين": "لم أستطع أن أصدق ذلك، لقد كانت ثلاث ساعات ونصف الساعة، مع اثنين من قضبان، أدهشني السارق، أعتقد بأنه صياد محترف".

لمزيد من اختيار المحرر:

بالفيديو.. شجاعة ملاكم أردني تمنع سرقة متجر في كندا