فكرة جهنمية... لص يستخدم "صنارة" لسرقة قلادة من محل مجوهرات

ووثقت كاميرات المراقبة المنتشرة في شوراع مدينة "ملبورن" شرق القارة الأسترالية واحدة من أغرب عمليات السرقة في العالم والتي تمت باستخدام صنارة صيد السمك.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد رصدت اللقطات لحظة قيام لص باستخدام "صنارة صيد الأسماك" لسرقة قلادة ذهبية من ماركة "فيرساتشي" العالمية من محل للمجوهرات.

Do you recognise this man?



We believe he used a fishing rod to commit a burglary on a high-end fashion store in Melbourne.



🔗https://t.co/m89487MaIB

📞Crime Stoppers on 1800 333 000 pic.twitter.com/DSu2PuzYpM