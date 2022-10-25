فنانة تونسية تدافع عن بنات الليل وتدعي "الدعارة موجودة في القرآن”

تواصل الفنانة التونسية ليلى الشابي إثارة الجدل من خلال تصريحاتها النارية التي تتجاوز فيها الخطوط الحمراء وتعرضها لانتقادات عارمة وتجعل منها مادة دسمة للنقاش على منصات التواصل الاجتماعي.

آخر هذه التصريحات، أعلنت الشابي دعمها لـ"فتيات الليل" مُدعية أن مهنة "الدعارة" وردت في القرآن الكريم وعلى الجميع حماية النساء اللاتي يمارسنها باعتبارهن "مجبرات" على هذا الفعل.

وقالت الشابي خلال استضافتها في برنامج "لا باس مع نوفل" على قناة التاسعة التلفزيونية أن "الدعارة" من أقدم المهن في العالم وهي مذكورة في القرآن الكريم من خلال كلمة "الصابرات" وتحديدًا في الآية 35 من سورة الأحزاب، في قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾.

وقالت الشابي خلال اللقاء أن "الدعارة قانونية" في عدة دول حول العالم، وأن فتيات الليل هم "ضحايا" وعلى المجتمع حمايتهن من الظروف التي دفعتهم لممارسة هذا الفعل.

وأحدثت تصريحات الفنانة الشابي حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في تونس، إذ كتبت سيدة تدعى مريم تغريدة قالت فيها: "كيف تقولين إن الزنا ليس حرامًا، تحللين في الحرام وتمارسين الفتوى وهي ليست من اختصاصك”.

في المقابل، وجد من يدافع عن الشابي، إذ كتبت ناشطة تدعى أخرى: “هي تدافع عن شريحة من المجتمع من حقهن العيش بكرامة خاصة وأن ظروف الحياة دفعتن لممارسة هذه المهنة، كما أن الله هو من يحاسبهم وهو أدرى بعباده".

ليلى الشابي والمعاشرة قبل الزواج

في يونيو الماضي، أثارت الشابي ضجّة في الشارع التونسي حينما ساندت علانية فكرة "المعاشرة قبل الزواج".

وقالت الشابي خلال استضافتها في برنامج "شكونو هذا" أن المعاشرة قبل الزواج أمر جيّد، وعلى الجميع تجربته قبل اتخاذ قرار الزواج.

ليلى الشابي تفكر في الانتحار

قبل أسابيع، صرحت الشابي أن الدستور الجديد الذي أقره الرئيس التونسي مؤخرًا كان قد دفعها للانتحار.

وقالت إن الدستور الجديد "كارثي" خاصة الفصل الخامس منه.