فندق "الشهداء" في مكة المكرمة يحظى بشهرة واسعة مؤخرًا.. والسبب "العاصوف"!

سلط المسلسل السعودي "العاصوف" بطولة ناصر القصبي الأضواء في الحلقات السابقة منه على حادثة اقتحام الحرم المكي والتي وقعت عام 1979 وكان يجهل تفاصيلها عدد من الجيل الجديد.

وبعد عرض هذه الحلقات انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بالبحث عن الحاثة من اجل معرفة تفاصيلها وعن قائدها جهيمان العتيبي ليتصدروا قوائم البحث.

معلومة لم أعرفها إلا مؤخرا



"مبرة شهداء الحرم المكي"، أعمال وقفية من حكومة المملكة لشهداء حادثة الحرم المكي ١٤٠٠/١٩٧٩ فيما يعرف بحادثة #جهيمان، ومما تديره هذه المبرة فندق الشهداء في مكة (أجياد) يستاهلون أبطالنا تقبلهم الله وجزى الله دولتنا المباركة كل خير. pic.twitter.com/HJTAKefdYQ — Mohammed Alsulami| محمد السلمي (@mohalsulami) May 24, 2019

كما حظي فندق "الشهداء" مصنف فئة 5 نجوم ويقع في مدينة مكة المكرمة بشعبية وزيادة في الحجوزات بعد ورود اسمه في الحلقات حيث يعد الفندق احد شواهد هذه الحادثة الإرهابية.

وكانت السلطات السعودية قد أنشأت وقفًا خيريًا بعد حادثة الاعتداء باسم "مبرة شهداء الحرم" وقام القائمون على المبرة بشراء أرض قريبة من الحرم وبناء فندق "الشهداء" الذي تمت تسميته بهذا الاسم تكريمًا لشهداء الحادثة الإرهابية.

واستطاع مسلسل "العاصوف" بجزئه الثاني والذي يتحدث عن فترة مفصلية في تاريخ السعودية في فترة السبعينات وهو من تأليف السعودي عبدالرحمن الوايلي، وإخراج السوري المثنى الصبح، جذب الانتباه حول الحادثة وكل ما يخصها.

يُشار إلى أن حادثة اقتحام الحرم المكي وقعت يوم 20 نوفمبر 1979، عندما قام ما يقارب الـ 200 رجل بقيادة جهيمان العتيبي ومحمد القحطاني باقتحام الحرم فجرًا تحت قوة السلاح لإعلان ظهور المهدي المنتظر.