فندق حرب النجوم.. كل تصاميمه مُستوحاة من الفيلم الشهير

نجح فيلم "حرب النجوم-Star Wars" بأجزائه التسعة من استقطاب اهتمام عشاق أفلام الخيال العلمي حتى تحوّل الى ظاهرة ثقافية عالمية.

أخيرًا افتتحت شركة "لوما هومز" السياحية فندقًا فريدًا من نوعه مستوحى بكل تفاصيله من فيلم "حرب النجوم"، في دافينبورت بولاية فلوريدا الأمريكية.

ويضم فندق "تويلف بارسيز-12 Barz" غرفًا تحتوي بتصميمات تنقل النزلاء إلى أجواء فيلم حرب النجوم، كما يضم 5 حمامات تتميز جميعها بطابع حرب النجوم، فضلًا عن مطبخ كامل التجهيزات، ومسبح خاص، وقاعة للألعاب.

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وقال "جيف براون"، الشريك الإداري في "لوما هومز": "تعاونا مع شركة متخصصة في تصميم الملاهي لتصميم الجدران، وأسرة مميزة، وإضافة عناصر ثلاثية الأبعاد، وإنشاء مؤثرات خاصة مثل آلات الضباب، لإضفاء أجواء رائعة على كل غرفة".

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وأضاف: "اختير ديكور مختلف لكل جزء من أجزاء الفندق، حتى الحمامات، يتميز كل منها بطابع مختلف"، ويحتوي الفندق على حديقة مائية ونادٍ رياضي، ومطعم ومقهى، ومسرح وسينما وملاعب غولف، ويبعد الفندق 15 دقيقة عن مدينة ديزني للألعاب في فلوريدا.

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