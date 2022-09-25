فهد الكليب يُحزن السعوديين: قصة ضابط ضحى بحياته لإنقاذ أم وطفلها

نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية الضابط فهد الكليب الذي خسر حياته أثناء مساعدته أم وطفلها في عبور الطريق العام يوم الجمعة الماضي خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي.

ونقلت وسائل إعلام محلية في السعودية عن توفيق الكليب، شقيق الضابط الراحل فهد الكليب، تفاصيل حادث الدهس الذي تعرض له شقيقه قبل أيام حين ساعد أم وطفلها في قطع الشارع العام بالقرب من منتزه الملك عبد الله البيئي في محافظة الإحساء.

فهد الكليب (المصدر: تويتر)

وفاة فهد الكليب

وذكر توفيق الكليب أن شقيقه كان يقف بدوريته الأمنية في الشارع العام بالقرب من المتنزه العام، وحين أراد مساعدة أمًا وطفلها على قطع الطريق وخلال عودته من نفس الطريق فوجئ بسيارة تسير بسرعة جنونية صدمته بقوة وطرحته أرضًا.

وأشار توفيق الكليب إلى أنه جرى نقل شقيقه فهد إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها فورًا، فيما جرى دفنه عصر السبت.

وعبر وسم #فهد_الكليب، نعى المغردون الضابط الراحل سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أشاد المغردون بالموقف البطولي الذي قام به الضابط الراحل في إنقاذ السيدة وطفلها من الدهس، وطالبوا بضبط سائق المركبة المتهور والذي تسبب في وقوع هذه الفاجعة.

تشييع جثمان فهد الكليب

كما خرج آلاف السعوديين لتشييع جثمان الضابط الراحل فهد الكليب وفي مقدمتهم ضباط وقادة في الدوريات الأمنية بالمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة.