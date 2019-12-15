"فوربس" تصدر قائمتها لأقوى 100 امرأة لعام 2019.. وسيدة أعمال سعودية من ضمنها

يكثر الحديث مؤخرًا عن عمل المرأة السعودية ومدى تأثيره على المجتمع والاقتصاد بشكل عام، حتى تناولت وسائل الإعلام المحلية والعالمية موضوع عمل المرأة ودورها الفعال في النهضة والتقدم.

آخر هذه الانجازات كانت إدراج "مجلة فوربس" العالمية سيدة الأعمال السعودية "رانيا نشار" الرئيسة التنفيذية لمجموعة سامبا المالية، ضمن قائمتها لأقوى 100 امرأة لعام 2019؛ وذلك استنادًا إلى مسيرتها المهنية وخبرتها الطويلة في المصارف التجارية.

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واحتلت نشار المرتبة 97 في القائمة التي تضمنت أيضًا رجا عيسى القرق؛ من الامارات العربية المتحدة، في المرتبة 84.

وقالت المجلة: إنَّ "نشار" أول سيدة تشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية (ثالث أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول).

وتابعت "فوربس": إنَّ "نشار" شغلت في السابق عضو مجلس إدارة بفرع سامبا للأسواق العالمية، وأنَّها تمتلك خبرة تزيد عن 20 عامًا في القطاع المصرفي التجاري".

يذكر أنّ "رانيا نشار" كانت قد حصلت على المركز الرابع ضمن النساء العشرة الأكثر نفوذًا وتأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2018 حسب فوربس، وهي أول سيدة تقود الإدارة التنفيذية لبنك في السعودية، بعد تعيينها رئيس تنفيذي لمجموعة سامبا المالية.

كما كانت نشار أول سعودية تحصل على شهادة اختصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال من جمعية اختصائيّ مكافحة غسيل الأموال المعتمدين من الولايات الأمريكية المتحدة.

وحافظت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"؛ على صدارة القائمة للعام التاسع على التوالي، تلتها "كريستين لاغارد"؛ بعدما أصبحت أول سيدة تتولى رئاسة المركزي الأوروبي في نوفمبر 2019، ثم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

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