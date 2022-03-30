تذاكر فورمولا 1 أبوظبي : الموعد – الأسعار – طريقة الحجز

فورمولا 1 أبوظبي أو سباق جائزة أبو ظبي الكبرى 2022 يعد الحدث الرياضي الأبرز والذي تنتظره الإمارات والعالم أجمع على أحر من الجمر وتحديدًا على حلبة مرسى ياس الشهيرة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات فورمولا 1 أبوظبي، الجولة الختامية في روزنامة سباقات الفورمولا 1 لعام 2022، يوم الخميس 17 نوفمبر وتستمر حتى 20 نوفمبر 2022.

وسيحظى الحضور بفرصة حضور فعاليات سباق فورمولا 1 أبوظبي من مجموعة من المدرجات الكبرى المغطاة وأجنحة الضيافة الفاخرة أو اليخت الفاخر لتجربة فورمولا 1، إلى جانب دخول إلى الحفلات المليئة بالنجوم بعد الحفلات وحفلات يا سلام في دو أرينا.

ويعتبر سباق جائزة أبوظبي الكبرى أول سباق نهاري - ليلي لفئة فورمولا-1 بحيث يبدأ السباق من الساعة السابعة بالتوقيت المحلي وينتهي تحت الأضواء الكاشفة في أجواء سحرية حيث يتحول النهار إلى الليل وتسطع الأضواء على بعض من أعظم الأسماء في رياضة السيارات.

فورمولا 1 أبوظبي

يعتبر سباق فورمولا 1 أبوظبي النسخة الـ 14 من السباق، الذي يقدم في هذا العام لمسة إضافية من التشويق مع التعديلات التي يشهدها مسار حلبة مرسى ياس.

ويتميز سباق هذا العام بمزيج فريد من المنافسات الرياضة والعديد من الفعاليات الترفيهية، وعودة حفلات مهرجان |يا سلام| لما بعد السباق، والتي تقدمها شركة فلاش للترفيه وتقام على مدار أربعة أيام لتحييها نخبة من أكبر نجوم الموسيقى والغناء العالميين.

ويتبوأ سباق فورمولا 1 أبوظبي مكانة بارزة على روزنامة بطولات سباقات السيارات، لكنها تقام هذا العام وفق التوجيهات الحكومية لضمان صحة وسلامة الحضور والمشاركين من خلال:

تخصيص مناطق الواحات لكل مدرج.

تطوير خدمة تقديم الأطعمة والمشروبات لتجنب الاصطفاف.

السماح لحاملي التذاكر إمكانية التعرف عن قرب على مسار السباق والمنعطفات التي يخوضها السائقون والتقاط الصور التذكارية على المسار.

كما يرافق سباق جائزة أبوظبي الكبرى 2022 هذا العام انطلاق سباقات بطولتي فورمولا 4 الإمارات وفورمولا2 لدعم الحدث الرئيسي، والتي تشهد حضور أعضاء فريق ياس هيت للرياضات الإلكترونية الذي يتخذ من أبوظبي مقرًا له.

فورمولا 1 أبوظبي

التاريخ: 17 – 20 ديسمبر 2021

17 – 20 ديسمبر 2021 المكان: حلبة مرسى ياس، أبوظبي

حلبة مرسى ياس، أبوظبي التذاكر: تبدأ أسعار التذاكر من درهمًا 699.00

موقع حلبة مرسى ياس

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أسعار تذاكر فورمولا 1 أبوظبي

اليوم المكان السعر الجمعة مدرج المرسى 660 درهم الجمعة المدرج الشمالي 795 درهم الجمعة المدرج الجنوبي 850 درهم الجمعة برانش المرسى 1.250 درهم الجمعة لاونج المدرج الشمالي 1395 درهم الجمعة sunsent lounge 1450 درهم الجمعة نادي L7 1959 درهم

اليوم المكان السعر السبت المدرج الشمالي L1 995 درهم السبت لاونج المدرج الشمالي 1,995 درهم السبت برانش المرسى 2,250 درهم السبت نادي الأبطال L7 POA السبت SUNSET LOUNGE 2,250 درهم

اليوم المكان السعر الجمعة – الأحد المدرج الشمالي 1,665 درهم الجمعة – الأحد المدرج الشمالي الفئة المميزة 1,850 درهم الجمعة – الأحد مدرج المرسى 2,080 درهم الجمعة – الأحد المدرج الجنوبي 2,080 درهم الجمعة – الأحد النادي الجنوبي 2,145 درهم الجمعة – الأحد جناح ياس 50 2,225 درهم الجمعة – الأحد المدرج الغربي الفئة المميزة 2,310 درهم الجمعة – الأحد جناح ياس في المدرج الشمالي 3,695 درهم الجمعة – الأحد أجنحة ياس الغربية المميزة 4,095 درهم

اليوم المكان السعر الجمعة – الأحد أجنحة ياس الرئيسية المميزة 4,300 درهم الجمعة – الأحد جناح المرسى 5,990 درهم الجمعة – الأحد أجنحة ياس في المدرج الغربي 5,990 درهم الجمعة – الأحد جناح الشمس 11,000 درهم الجمعة – الأحد نادي البادوك 22,370 درهم

حجز تذاكر فورمولا 1 أبوظبي

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حلبة مرسى ياس أبوظبي

حلبة مرسى ياس هي مضمار سباق سيارات، يقع في في جزيرة ياس بإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أقيم أول سباق فورمولا 1 أبوظبي على حلبة مرسى ياس في الفترة ما بين 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2009.

يمتد مسار الحلبة على مسافة 5.55 كيلو متر، يمكن تقسيمه إلى مسارين مختلفين يبلغ طول أحدهما 3.1 كيلو متر والآخر 2.4 كيلومتر يمكن استخدامها منفصلين لفعاليات رياضية مختلفة.

تتسع المدرجات المغطاة بالكامل لقرابة 50 ألف مشاهد في مقاعد مريحة.

تنظيم سنويًا ما يزيد عن 400 فعالية تتراوح ما بين رياضة المحركات وأنشطة الصحة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى مؤتمرات الأعمال الكبرى.

يا سلام لما بعد السباق

ستشهد أبوظبي هذا العام عودة حفلات يا سلام لما بعد السباق، بدورتها الـ 13 مع مجموعة من الفعاليات الترفيهية الموسيقية العالمية.

ومن المقرر أن تقام حفلات يا سلام لما بعد السباق في حديقة الاتحاد في الفترة ما بين 17 حتى 20 ديسمبر، بالتزامن مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2022.

ويقدّم المهرجان عروضًا موسيقية ترضي أذواق جميع الحضور، وتتنوع بين موسيقى الراب والروك.