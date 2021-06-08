فوضى بلون الدم.. معجون الطماطم يغطي طريقًا بريطانيًا في مشهدٍ مريب!

تحوّل طريق مزدحم يربط بين مدينتين بريطانيتين إلى اللون الأحمر الفاتح في مشهد مريب أعاد للأذهان ما نشاهده في أفلام الرعب.

وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تحول لون الشارع من الأسود الى الأحمر، وتبين بأن حادثًا مع شاحنة ضخمة تسبب في انسكاب هريس الطماطم.

وكشفت وسائل إعلام محلية في بريطانية بأن السلطات اضطرت إلى إغلاق طريق أساسي قرب تقاطع أوفورد على الطريق A14 المتجه غربًا من كامبريدج إلى برامبتون وعلى مسافة 23 ميلا على إثر اصطدام بين شاحنتين، أدى إلى انسكاب معجون الطماطم على الطريق الإسفلتي.

وقالت دائرة شرطة كامبريدج أنه فُتح تحقيق في ملابسات الحادث، فيما تم نقل سائق إحدى الشاحنتين الى المستشفى لكنه خرج بعد وقت قصير.

وقالت شركة الطرق السريعة في إنجلترا إن الطريق بحاجة إلى الإغلاق مؤقتًا من أجل أعمال إعادة التسطيح الطارئة بعد الحادث.

وبعد معرفة سبب تحول لون الشارع الى الأحمر، لم يتمكن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منع أنفسهم من إطلاق النكات حول الحادث، حيث كتب أحدهم: "أعدوا البروسكيتا (طبق مقبلات إيطالي عبارة عن خبز عليه طماطم وزيت زيتون) على الطريق، وأنا مررت لأتناول الباستا هناك أيضًا".

ليس هذا أول تسرب للطريق يتصدر عناوين الصحف، في عام 2018 كان من الضروري تجريف طن من الشوكولاتة عن الطريق في ألمانيا بعد انسكابها من صهريج تخزين وتصلبها عند ملامستها للسطح البارد.

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